Denisse Rojas tiene por desafío el Maratón de Chicago

La maratonista Denisse Rojas representará no sólo a San Juan del Río, sino a México entero en el Maratón Internacional de Chicago, que se llevará a cabo en el mes de octubre, para el que se prepara a conciencia con el equipo Serrano.

“Es mi primer major que voy a hacer, tenía el entusiasmo de hacerlo antes, como sabes soy mamá, me daba mucha ansia dejar a mis niños. Pero ahorita voy enfocada con un objetivo y quiero cumplirlo. Es desgastante cuando aparte hay que cuidar a mis chamaquitos, entonces primero Dios este año vamos con la mente de competir, de correr”, explicó la deportista quien viajará con parte del equipo Serrano, con el corredor, Armando Cortés.

La sanjuanense ha tenido una gran temporada en la que ha escalado a lo más alto del pódium, ganadora de múltiples competencias, por tercer año consecutivo ganó los 21 kilómetros de San Juan del Río.

Denisse viene de correr el Medio Maratón de la Ciudad de México, representando con orgullo a San Juan del Río, al figurar dentro de las cinco mejores, lo que fue una experiencia enriquecedora.

“Detrás de los bloques de competencia, me detuvo un poquito, participaron 30.000 corredores, entonces fue complicado en ese aspecto”.

Rojas está por competir nuevamente, esta vez en el Maratón de la Ciudad de México, en el mes de agosto, para el que se prepara a conseguir un lugar importante para San Juan ahora.

“Tenemos tres semanas en preparación para maratón ya un poco intenso el entrenamiento, pero pues siempre con muchas ganas con mucha ímpetu porque es a mí algo que me mueve”, detalló.

Toda una vida dedicada al deporte, Denisse ha destacado en gimnasio, lo mismo en spinning, suma 11 años dentro del atletismo, dedicando su primera carrera a sus abuelos.

El correr es su pasión, “disfruto esto, aparte de ser mamá y de mi trabajo, el correr es parte de mi vida y creo que es lo que me ha ayudado a seguir al pie del cañón, porque lo hago con mucho corazón”.

Si bien disfruta correr todas las distancias, el maratón es por la que opta.

“En especial el maratón para mí es muy fuerte, me gusta mucho. Un maratón cuando lo haces o lo amas o lo odias y me pasó así, implica un esfuerzo y una preparación, yo quería concentrarme y dedicárselo a mis abuelos, que supieran era para ellos y así fue mi primer maratón y me fascinó. Dije de aquí soy y continué. Ahora tengo la oportunidad de hacer mi primer Major de muchos, porque quiero completar la secuencia de Majors primero Dios este el próximo octubre”

Por último invitó a los aficionados de correr a tomarlo con responsabilidad.

“Que se preparen y se enfoquen con gente que realmente sepa de deporte y que sepa entrenar, en el Medio Maratón de la Ciudad de México hubo un muerto, es lamentable que en el deporte pasen esas cosas, porque pues a veces uno lo ve muy sencillo. Hay que prevenir accidentes en el deporte, hay que saber hacerlo porque también puede traer complicaciones, entonces te ayudan muchas cosas yo los invito a que a que corran o a que hagan cualquier tipo de deporte, siempre les va a ayudar siempre con alguien que los guíe de manera adecuada”, finalizó.

