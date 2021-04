La Universidad Autónoma de Querétaro a través de Deporte Universitario convocó a participar en su carrera virtual “Deporte con Causa”, para recaudar fondos para la investigación de la vacuna QUIVAX 17.4 contra SARS-COV2 desarrollada por la Máxima Casa de Estudios.

Los corredores tendrán como meta, más allá de finalizar las distancias 3 y 5 kilómetros, el contribuir al desarrollo de la vacuna que minimice los efectos de la pandemia. Elegir la ruta que mejor se adapte a sus necesidades e implementar las medidas de sanidad como el no aglomeramiento, sana distancia y uso de cubrebocas.

Deportes Van por más

El evento se llevará de forma virtual del 7 al 9 de mayo teniendo como donativo la cantidad de 50 pesos. Las inscripciones se llevan a cabo en MULTIVA No Cuenta -0008206047 CLABE-132180000082060474. BANORTE No Cuenta -1144424097 CLABE- 072680011444240973. BANORTE No Cuenta -1010440660 CLABE-072680010104406605. BBVA No Cuenta -0116525431 CLABE-012680001165254315.

Comprometida con la sociedad, la Universidad Autónoma de Querétaro se suma a la carrera científica para hacer frente a la pandemia desarrollando la vacuna mexicana en el Laboratorio de inmunología y Vacunas de la Facultad de Ciencias Naturales.

Deportes Gatonectados; programa virtual deportivo de la UAQ

“Cada vez estamos más cerca de la Carrera Virtual “Deporte con causa”, no te quedes fuera, checa las bases, diviértete y ayuda al desarrollo de nuestra vacuna”.

Los participantes deberán acceder a la página de internet https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoWK3RsIOqTInALHAyp4IqqHmYXjnCsjpQqeDAP7RDTih7g/viewform?usp=sf_link teniendo como límite el registro es el 30 de abril.

Deportes Alistan carrera atlética “Universitarios Por Siempre”

Una vez registrados del 3 al 6 de mayo se enviará a sus correos el número de corredor personalizado digital y el enlace para registrar su carrera.

Al finalizar su carrera tendrán hasta el 9 de mayo para registrarla. Al abrir el enlace que se les enviará deberán registrar la distancia que corran así como el tiempo que registraron y subir captura de pantalla de su registro de la carrera. Podrán subir en ese mismo enlace una fotografía de antes, durante y después, para crear un álbum fotográfico que será divulgado por la página oficial de UAQ Deporte Universitario.

Deportes UAQ tiene buenas expectativas de medallas

Los mejores tiempos recibirán trofeo y medallas, así como premios especiales por para todos los tres primeros lugares de 3 y 5 kilómetros, entre mochilas, playeras y más.

La fecha de premiación será el 14 de mayo a las 10:00 horas en la pista de la Unidad Deportiva Universitaria y la entrega de medallas del 17 al 21 de mayo de las 9:00 a las 13:00 horas en Coordinación General de Deporte.

Deportes UAQ recibe regional CONDDE

Se detalló que se podrá hacer uso de las aplicaciones que mejor se adapte el corredor, entre ellas STRAVA, ADIDADS RUNNING NILE RUN, RUNMASTER.