Deportistas están de vuelta en los entrenamientos

El Club de atletismo Karani Track & Field visitó la remodelada pista de atletismo del estadio Alameda, en la capital del estado, para dar inicio al ciclo de temporada. En la transición al escenario A en el que estamos, los atletas se encuentran entusiasmados por volver a los entrenamientos sin dejar de lado los cuidados de sanidad.

A cargo del profesor sanjuanense, Guillermo Jiménez Guerrero, egresado de la Escuela Superior de Educación Física, coach Internacional por la Federación Internacional de Atletismo, los deportistas reforzarán la participación sin descuidar los cuidados que la pandemia exige como es el uso de cubrebocas, toma de temperatura y no aglomeraciones.

El profesor informó que algunos de los atletas sanjuanense integran las filas del equipo luego de que emigraran por la desintegración del equipo Williams con sede en la ciudad.

“Con la pandemia el equipo se desintegró pues no se podía hacer uso de la pista y así los chicos no tenían donde entrenar y por lo técnico que es este deporte no se pudo ni en línea porque es muy complicado”.

El grupo realiza lo que más le apasiona en el marco del 29 aniversario, formando campeones desde 1992 en las pruebas de fondo, velocidad, vallas, saltos y lanzamientos.

Los atletas continuarán dando su máximo esfuerzo para volver a pista. La determinación y disciplina serán las constantes de los deportistas que gustan de retos en su preparación para ser los mejores.

Impulsar e incrementar la cantidad de atletas de pista y campo es uno de los principales objetivos del profesor Guillermo Jiménez Guerrero.

En esta pista de atletismo se pueden desarrollar estudiantes-atletas en todas las especialidades, jóvenes comprometidos a entrenar sin pretextos para ser campeones que mediante un trabajo planeado con el equipamiento y entrenadores calificados alcancen su desarrollo.

“Yo creo que hoy sólo falta un poco más para dejar huella indeleble a futuro y dar esa oportunidad para que los niños y jóvenes sanjuanenses se desarrollen en este deporte, así como para que este gobierno deje un programa de alto potencial”, expuso.