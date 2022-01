Día histórico

El día tan esperado para Gallos Blancos Femenil llegó, harán historia este sábado por la tarde cuando reciban en su casa, el Estadio Olímpico Querétaro, al conjunto de Pachuca Femenil, duelo correspondiente a la jornada dos del Clausura 2022 del balompié femenino, en donde la escuadra de Carla Rossi buscará conquistar un triunfo y dejar en claro que van en busca de la liguilla en este certamen futbolero.

Gallos Femenil es el único equipo de la Liga, que cuenta con un escenario propio y este sábado buscarán sacarle el mayor de los provechos, pues saben que será vital conseguir buenos resultados para cumplir con el objetivo principal que tienen, entrar a la liguilla.

Berenice Muñoz tiene para este encuentro una motivación muy especial, ya que enfrentará a su ex equipo y fue sincera al señalar que espera conseguir una anotación ante Pachuca Femenil, para lo cual ha estado trabajando muy fuerte, además de que defenderá los colores de Gallos con todo en cada encuentro de este naciente torneo.

“La verdad estoy muy contenta de llegar a este club, invitó a la gente a que venga a nuestro nuevo estadio que esta muy bonito y tomar el partido lo más tranquilo posible, enfocadas, es uno de mis ex equipos entonces a darlo con todo, a defender este escudo que es de Gallos. Siempre hay esa motivación de enfrentar a tu ex equipo, es muy bueno y esperemos que llegue la ley del ex como dicen por ahí, voy a enfocarme para que ya llegue el gol, no he anotado, pero estoy trabajando para ello y es una motivación muy grande enfrentar a tu ex equipo”.

El encuentro dará inicio en punto de las 17:00 horas en el Estadio Olímpico Querétaro, escenario en el que se espera una muy buena asistencia de aficionados, debido al costo tan bajo que tienen los boletos, por lo que además se espera un gran ambiente y en el cual las queretanas, buscarán responderles de buena forma a sus seguidores, pero, sobre todo, hacer que se guarde en la memoria este que será su primer encuentro en este inmueble deportivo, en el que minutos antes se develará una placa con el nombre de cada una de las jugadoras de Gallos Blancos Femenil, así como la patada inaugural con las autoridades estatales.