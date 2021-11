Diego San Román abrirá temporada en la Santa María

La temporada taurina iniciará el 18 de diciembre en la Plaza de Toros Santa María de Querétaro, con la primera corrida y tendrá como protagonista a Diego San Román, quién estrenará precisamente la alternativa en nuestra entidad, pues la tomará el 12 de diciembre en la Plaza México y posteriormente estará presentándose en el Coso de Constituyentes.

Hasta el momento, solamente se ha dado a conocer el nombre de Diego San Román para esta primera corrida de la temporada en la Santa María, pues los nombres de sus dos alternantes están por confirmar, pero se espera que sea un cartel bastante atractivo para los aficionados queretanos, pues la intención es que vuelvan a ocupar el graderío de este escenario.

Deportes Habrá toros en Santa María

Diego San Román hablo en exclusiva para DIARIO DE QUERÉTARO, sobre lo que representa para él verse anunciado en su tierra ya como matador de toros, destacó que, aunque no le gusta hablar del futuro, es sin duda es una gran responsabilidad por hacer bien las cosas y más presentándose en su casa pues no quiere defraudar a su gente, por lo que buscará dar siempre un plus presentándose en Querétaro.

“No me gusta mucho hablar del futuro, pero bueno verme ya anunciado en mi tierra como matador de toros es una ilusión muy grande, pero a la vez mucha responsabilidad porque al final es mi tierra y tengo que responderle a mi gente. Me da confianza porque es la segunda corrida como matador de toros, que estoy anunciado, pero no puedo defraudar a mi público y tengo que dar lo máximo como todas las tardes, pero siendo mi casa, mi estado, mi gente, tengo que dar un plus más para que no salga defraudada la afición”.

El diestro queretano, que llegó a México a principios de semana, se dijo muy ilusionado de cara a lo que será el 12 de diciembre, fecha en la que tomará la alternativa en la Plaza de Toros México, en donde aseguró que no va a defraudar al público que asista a apoyarlo, pues sin duda saldrán muy felices de su actuación.

“Con muchísima ilusión (esperando la fecha del 12 de diciembre), casi que ya no duermo por las noches, pero no por el miedo, sino por las ganas que tengo ya de presentarme, que la gente me vea, de alternar con esas figuras del torneo como el maestro Antonio Ferrera, Diego Silveti y Morante de la Puebla, pero sobre todo con mucha intensidad y con muchísimas ganas. El mensaje a toda la afición de Querétaro, que asistan a verme, a apoyar, no voy a defraudar a nadie, la gente va a salir muy feliz de esas corridas”.