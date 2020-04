Sandra Verónica Olvera Chávez es prueba de que nada de lo que verdaderamente vale es fortuito o regalado, ganadora de la categoría Fitness Figura estuvo en disciplina total para merecer el primer lugar.

“La dedicación al fisicoculturismo es igual que a todo deporte, hay entrega al mil, a la dieta, al entrenamiento a la concentración, es dedicación diaria, es tiempo, dinero”, contó.

En el 2018 ganó el primer lugar en la Feria de San Juan del Río, a los 8 días ganó el segundo lugar del Estatal contra la competidora de Mr. México.

La número uno dio cuenta que todo esfuerzo valió la pena, que los objetivos si se logran siempre y cuando se sean disciplinado.

“Es un deporte muy bonito, también te lleva a los extremos en algunos momentos te deprimes porque no puedes salir, no puedes comer nada que no esté en la dieta para lograr ese físico”.

A los fisicoculturistas y deportistas en general aplaudió la labor que hacen.

“Mi respeto para todas las personas que hacen este tipo de deporte porque es algo muy egoísta, llegas estar sólo a veces, pero muy bonito”,

La campeona es también una ciclista por pasión. “El ciclismo es para gente valiente, no todos se animan al kilometraje… Me da mucho gusto porque es mucho trabajo, esfuerzo personal y de equipo, uno va enfocado a sus dietas, disciplina y constancia”:

En una práctica común la deportista llega hacer en un recorrido la distancia de 60, 80 hasta 100 kilómetros lo que le exige de mucha resistencia, pero más es la concentración y voluntad por llegar a su destino.

Sandy, como de cariño le dicen sus seres queridos contó porqué le apasiona este deporte.