Disciplina total para alcanzar el objetivo

El jugador de Cuervos de San Juan del Río, Sahir Cuesta Gallardo definió el futbol americano como un deporte de lo más completo el cual se puede aplicar en muchos aspectos de la vida diaria.

“Enseña demasiada disciplina, pero también es el único deporte en el que he encontrado satisfacción, me encantó desde el primer momento en que empecé a entrenar, es el deporte que más me gusta” expuso.

Con 17 años de edad, Cuesta Gallardo construye su futuro en el futbol americano lo mismo en sus estudios, actualmente cursa la preparatoria y tiene claro jugar de forma profesional.

“Mis planes a futuro están en conseguir una beca, espero lograrlo es mi objetivo principal, estar en un equipo de una universidad”, declaró.

Sahir llegó a las filas de Cuervos porque quería jugar americano así que su papá lo ayudó a buscar un equipo, encontrando en Cuervos la mejor opción.

“Desde siempre me había justado el futbol americano, cuando descubrí al equipo no dude en meterme. La persona que siempre me ha acompañado es mi papa y coaches, que me han apoyado en todo”, contó el jugador.

Con una personalidad fuerte que puede parecer ruda en ciertas ocasiones, Sahir es uno de los jugadores que destacan en el emparrillado, no sólo por ser ofensivo sino por hacer equipo con sus compañeros.

El jugador agradeció a su familia, coaches, compañeros quienes han sido pilar en su formación

Con una visión ambiciosa Sair quiere ser el mejor, seguir formándose como buen jugador y buen estudiante. Su carácter de campeón lo ha llevado a seguir adelante, motivar al equipo en los momentos más difíciles.

Cuesta Gallardo quiere sumar a la rica historia de Cuervos, institución con 15 años, la cual cuenta con categorías desde los 3 hasta los 50 años, juvenil, intermedia que participa en la NFL que es del bajío, de Celaya, veteranos, y dos años con el equipado femenil.

Cuervos surgió de la necesidad de traer la diversificación del deporte a San Juan del Río, por un grupo de niños y de papás que se unieron desde hace 15 años cuando entrenaban en el campo pegado a la estación vieja.

Lo objetivo que tiene Cuervos es el de formar grandes personas, integras para la comunidad. Con la labor de fomentar el deporte más ahora en la sociedad tenemos muchos problemas de drogadicción, pandillerismo, desintegración familiar, personas que no quieren continuar sus estudios. Para sumarse al equipo pueden contactar al coach David Torices al 4271589145.