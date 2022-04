Doc Valencia obtiene medalla en aguas abiertas en Tzibanza

El doctor Rodolfo Valencia, quien dirigiera la sección de Deportes de El Sol de San Juan por décadas, logró un reconocimiento más, está vez al participar en la competencia de Aguas Abiertas en la Isla Tzibanza en Cadereyta, al conseguir medalla de plata en su debut en este tipo de eventos.

“Estoy sorprendido por el resultado ya que fue mi primer competencia de esta naturaleza, considero que mi perseverancia, desde que me inscribe y luego en la preparación fueron factores importantes para conseguir este segundo lugar”, declaró el medallista.

El tritón sanjuanense formó parte del equipo de CCD, estuvo a prueba en la distancia de 1 kilómetros de la categoría 60 y más varonil. El doctor Valencia marcó el segundo mejor tiempo al finalizar el recorrido en 29 minutos con 44 segundos, a 7 segundos de diferencia del primer lugar que ocupó Juan Álvarez Fuentes del equipo Acuática Imperio.

“Nunca imaginé llegar a un escenario así, desde luego que ibas con tus temores al enfrentarte a algo desconocido, pero el entrenamiento físico, técnico y mental que me dio el profesor Luis Antonio Martínez y el entusiasmo y apoyo de todo el equipo máster me dieron la confianza necesaria para enfrentar este gran reto, lo demás fue cosa de demostrarte a ti mismo y mira con que resultado salí”, expuso el nadador.

Con cariño, agradeció a su familia por estar con él apoyarlo en esta aventura que calificó de una gran experiencia.

“Este premio se lo dedicó a mi familia, tuve la satisfacción que mi hija María José también vivió está primer experiencia y esto también me motivó mucho, a maestros desde que me inicié en este deporte y los que he tenido hasta la fecha, pero sobre todo a las nuevas generaciones para que vean el deporte como un estilo de vida que les va redituar salud y satisfacciones, y mira que a mis 65 años aún puedo disfrutar de estas bendiciones”, finalizó el entrevistado.