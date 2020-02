Doctor Wagner Junior tendrá última presentación

Doctor Wagner Junior confirmó su participación en el evento de Triple AAA el sábado en nuestra ciudad, luego de varios rumores que se habían suscitado tras el anunció que hiciera sobre su salida de la empresa Tres Veces Estelar, con lo que el cartel para esta ocasión de la gira “Nacidos para Luchar” está confirmado en su totalidad.

A través de un video el “galeno del ring” envió un mensaje a los aficionados queretanos, destacando que sí estará presente en nuestra entidad, siendo la última fecha que cumplirá con la empresa Triple AAA, pues iniciará su etapa de independiente y por respeto a los aficionados es que estará en el auditorio Arteaga este fin de semana.

Deportes Noche emocionante en la Arena Querétaro

“Que tal amigos Wagnermaníacos, han surgido muchas dudas sobre mi nuevo ciclo como independiente, pero les voy a aclarar algo, yo como luchador profesional y que respeto mucho a los aficionados, me voy a presentar como última fecha ahí en Triple AAA en Querétaro el sábado 8 de febrero, porque han surgido muchas dudas entre ustedes los aficionados, de que si me presentó o no, pero yo soy profesional y es lo que me inculcó mi padre y por respeto a ustedes y por el lugar en el que me han puesto es que me presentaré el sábado en la ciudad de Querétaro” señaló el gladiador.

Doctor Wagner Junior estelarizará la función de esta ocasión haciendo equipo con Pentagón Junior y Fénix para enfrentarse a una tercia muy recia como lo es Rush El Toro Blanco, LA Park y Bestía del Ring, por lo que sin duda será una lucha bastante atractiva, además de que se presentarán grandes figuras de esta empresa que harán vibrar de emoción a los aficionados.