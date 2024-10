Dolly tiene una participación perfecta en Copa de Voleibol de Tequisquiapan

Club Dolly del Estado de México se coronó campeón de la primera edición de la Copa de Voleibol de Tequisquiapan, luego de ganar la final en dos sets a Guanajuato dentro de la categoría juvenil menor 2007 2008.

Fue dos días de mucha competencia, en la que participaron seis equipos que jugaron bajo la modalidad round robin, dentro de las instalaciones de la Secundaria General Cerro de las Campanas.

Guanajuato se mostró asertivo en sus saques para ir ganando uno a uno los juegos. El primer partido fue frente a Cebras de Querétaro, en donde salió victorioso. Luego se enfrentaron al equipo Azul de Querétaro, para salir también triunfal, el tercer partido fue contra Devórame para irse al frente

Por otro lado Dolly ganó a Cebras, para avanzar, frente al IPN también salieron victoriosos a la final y enfrentarse al representativo guanajuatense.

Fue una torneo dinámica en el que ambas escuadras dieron sus mejores jugadas y que sirvió de preparación para los jóvenes que siguen con los partidos de temporada.

Subcampeón del torneo, Guanajuato con talentosas jugadoras / Foto: Cortesía / Brian Cervantes

En palabras del entrenador Eduardo Díaz Quiñones del equipo de Guanajuato, se trató de una gran competencia en la que pudieron ver los puntos a mejorar.

“De los errores se aprende, a veces más porque es cuando debes tomar la atención, mirar ¿qué fue lo que falló’. Entonces nos vamos contentos más no satisfechos por no haber obtenido el primer lugar. El torneo me pareció bueno, lo mencionaron ahí en la ceremonia de en la ceremonia de premiación fue la primer copa, hubo buenos equipos”, declaró el entrenador deseando hayan otras ediciones.

“A lo mejor los otros equipos recomiendan a otros que es un torneo que vale la pena donde se juega a buen nivel, esperemos que el siguiente año vuelvan a organizar y por ahí nos estaremos viendo”, finalizó.