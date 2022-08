Eddie participa de clínica élite

Una experiencia única la que vivieron los jugadores de la Escuela de Desarrollo Deportivo Integral (EDDIE) San Juan del Río al convivir con el campeón de la NBA, el jugador de los Golden State Warriors, Juan Toscano en el campamento de basquetbol que se realizó en la capital queretana en el Husky´s Center.

Los basquetbolistas sanjuanenses fueron invitados a conocer al profesional quien pasó tiempo de calidad con los futuros campeones, siendo una inspiración para ellos a seguir sus pasos.

El entrenador Hugo Salvador Pérez contó fue una gran experiencia el haber convivido con el primer Mexicano campeón de la NBA, Juan Toscano, quien para la nueva temporada estará jugando con Los Angeles Lakers.

“Una experiencia que le ayuda a nuestros alumnos a creer que pueden cumplir sus sueños, por más grandes que parezcan”, declaró el profesor.

Los representantes de EDDIE fueron considerados a la práctica por su destacada participación en los torneos regionales y nacionales. Por su continúa participación en los Torneos Nacionales FIBA.

Los talentosos se sirvieron de este acercamiento para reforzar el trabajo en equipo y técnica para mejorar.

Toscano con el equipo sanjuanense

Toscano encabezara la lista de jugadores convocados por parte del coach Omar Quintero Pereda al Mundial 2023, el número uno expuso a los jugadores su agradecimiento.

“Siempre cuando estoy en México, no importa en que ciudad me siento en casa. Hago campamentos aquí en México y no en Estados Unidos porque creo la gente son un poco más agradecido por mi tiempo y mi persona, por eso me da mucho gusto”, señaló.

En un día de mucho basquetbol, los jóvenes disfrutaron de simpatizar con uno de sus ídolos, aprender del propio Toscano tips para desarrollar sus habilidades y trabajo en equipo.