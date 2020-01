“El Cachorro” es un ejemplo de vida

Iván Dávila Urrea, también conocido como “El cachorro”, es un caso de éxito, ya que a sus 20 años de edad se muestra como una persona digna de admiración, porque a pesar de no contar con dos de sus extremidades ha logrado superar los objetivos que se ha planteado tanto en el ámbito profesional como en el deportivo.

Iván explica que derivado de una descarga eléctrica que recibió a la edad de nueve años fue necesario que le amputaran la mano derecha y el pie izquierdo, condición que desde hace 11 años no ha sido un límite para continuar con su vida.

Iván Dávila es un referente en el equipo de futbol para amputados Coyotes de Querétaro. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro Hace de su vida como cualquier persona que cuenta con sus cuatro extremidades. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro Viaja diario en su vehículo particular rumbo a su trabajo, su auto no tiene placas de discapacitados. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro La prótesis que utiliza a diario tiene un valor de más de 130 mil pesos, la cual fue donada. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro La comunidad deportiva reconoce sus logros. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro Representa a Querétaro en futbol para amputados con su equipo Coyotes. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro Es un orgullo para sus padres y amigos de la colonia. Hugo Arciniega | Diario de Querétaro

“Mi condición la he tomado de la mejor manera, siempre lo he dicho es lo mejor que me ha pasado en la vida; gracias a esto juego en Coyotes, represento a Querétaro a nivel nacional, y estoy contento con lo que hago y lo disfruto”, mencionó.

En la actualidad “El Cachorro” estudia quinto semestre de la carrera de Arquitectura, al tiempo que trabaja como demostrador de piso en una tienda de calzado deportivo en el centro de la ciudad de Querétaro, además de que realiza conferencias motivacionales a instituciones educativas que lo se lo soliciten.