El inicio de la Ocean Race se aplaza de 2021 a 2022

París, Francia | AFP.- The Ocean Race (antes Volvo Ocean Race), la prueba de vela alrededor del mundo por equipos y con escalas, que debía comenzar en 2021, fue aplazada a octubre de 2022, anunciaron los organizadores.

La célebre y prestigiosa prueba de nueve meses de duración alrededor del mundo comenzará ahora en octubre de 2022 en Alicante (España) y debería terminar a mediados de 2023 en Génova (Italia).

La pandemia del nuevo coronavirus está detrás de este aplazamiento.

"Consideramos que en un momento sin precedentes, nuestra prioridad es ser solidarios con los que continúan afectados por la pandemia", subrayó Richard Brisius, presidente de la carrera.

The Ocean Race fue creada en 1973 con el nombre "Whitbread Round the World Race" y en 2002 pasó a llamarse Volvo Ocean Race. En 2018 se rebautizó como The Ocean Race.

La última edición (2017-2018) fue ganada por el equipo chino Dongfeng, capitaneado por el francés Charles Caudrelier, tras 126 días de carrera.

sc/kau/dr/pm

© Agence France-Presse