El mundo de los videojuegos desde la visión del Lead Game, David Eugenio Martínez

El mundo de los videojuegos siempre fue atractivo para David Eugenio Martínez Tovar, vivir de ellos es todo un sueño hecho realidad. El egresado del Instituto Tecnológico de San Juan del Río impartió una conferencia a la comunidad interesada en el tema, alentándolos a trabajar en lo que quieren, ser creativos y como en los juegos, buscar lograr el objetivo, aunque se tenga que intentar una y cientos de veces más.

La conferencia se llevó a cabo en el marco de actividades de University Tour eSport en coordinación con el Departamento de Sistemas y Computación a cargo del Ingeniero Gaspar Barrón, jefe de las carreras sistemas computacionales y tecnologías de la información y comunicación.

Deportes Adolfo Ríos alienta a los jóvenes a perseguir sus metas

La convivencia sirvió a las nuevas promesas del gamer a replantear sus estrategias para estar en la competencia internacional.

Si bien no existe una fórmula exacta para el éxito, el adaptarse servirá para mejorar.

“Tienes que hacer un cambio organizacional y en la mayoría de casos tienes que hacer una innovación, no hay fórmula mágica para crear un juego, es una mezcla de arte ideas y lo que funciona para un proyecto puede fracasar en otro. Los juegos salen adelante por la combinación más del factor humano, sí, cuando tienes un buen equipo de trabajo, las habilidades para sacar el proyecto adelante”, señaló Martínez Tovar quien es Ingeniero en Sistemas computacionales, una persona que gusta de los desafíos, este camino lo llevó a formar parte de grandes equipos, actualmente se desempeña para FRVR United Kingdom y radica en Polonia.

Lead Game Designer en FRVR / Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

“La mayoría de empresas están en Estados Unidos en Europa o en Asia que si se quieren ir a Asia tienen que saber inglés y chino y tu entrevista laboral va a ser en inglés no te van a pedir español. No puedo hacer mayor énfasis mayor, si no saben inglés, si no, no lo hablan bien, se van a topar con un portazo”, explicó.

Deportes Anuncian L'Etape Tequisquiapan

“En esta industria se trata un poco más, de cómo lo sabes hacer y lo que importa más es la actitud especialmente si eres nuevo no tienes una experiencia. Eso es lo difícil entrar en la industria cuando no tienes un proyecto cuando no tienes un portafolio, que se valora mucho la creatividad. Deben destacar, no eres especial perfecto cientos o miles de personas tienen el mismo CV”, detalló

Hizo hincapié en que no es lo que saben, sino cómo se adaptan a las nuevas herramientas. “Es algo, que a mí me costó mucho trabajo que es prepárense para hacer cosas que ni sabían que existían, a todo el mundo nos gustaría llegar y programar las mecánicas de combate de nuestro primer”.

El evento tuvo por fin no sólo el compartir un espacio de entretenimiento, sino el de dar a conocer parte de la industria de los videojuegos.

Dentro de las actividades del University Tour Esport/ Foto: Cesar Ortiz / El Sol de San Juan del Río

“Ahora en los videojuegos se genera más dinero que el cine y la música juntos, realmente es una industria que está desarrollándose bastante y hay mucho oportunidad de entrar, ya sea siendo un deportista dedicado o por la parte de desarrollo. Aquí en el Tecnológico también tenemos un taller de videojuegos, que pues este la entrada es libre prácticamente cualquiera de nuestros chicos, puede entrar siempre y cuando pues tenga el gusto por la parte de videojuegos. Desarrollamos los videojuegos, hacemos prototipos y pues buscamos enseñarle a los chicos este esas técnicas".

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“Se buscan estrategias para aplicarlo en ciertos temas donde lo que buscas es que despierten se activen y utilicen nuevas metodologías de aprendizaje entonces la idea de todo esto es compartir esto con nuestra comunidad, pues todas esas experiencias y todo sobre todo toda la parte que involucra la industria de los videojuegos”, agregó.