El novillero Irving Pérez Recoba sufrie una grave cornada en la zona rectal

Ayer salió a luz que el novillero Irving Pérez Recoba sufrió una grave cornada en la zona rectal con dos trayectorias (una de 15 y otra de 20 centímetros de extensión), durante un festejo a puerta cerrada que se llevó a cabo el pasado 2 de mayo en Pachuca, Hidalgo, en contra de la advertencia de la Asociación de Matadores de Toros, Novillos y Rejoneadores (ANMTNRS), misma que estableció que dicho evento no estaba autorizado a realizarse dado que el país se encuentra en Fase 3 de contingencia a consecuencia del Covid-19.

La secuela inmediata de haber llevado a cabo ese festejo a espaldas de la máxima agrupación taurina de toreros, mismas que desde varios días previos había notificado a sus socios por medio de una carta que no llevaran a cabo ningún tipo de actividad, incluso a puerta cerrada o en ganaderías, dado la Fase 3 del confinamiento y en el caso concreto de este evento, se les reiteró a organizadores y a los participantes contemplados que no se debía realizar; es que el herido no pudo ser cubierto por el seguro de gastos médicos.

Por ende, tras el grave percance, el novillero tlaxcalteca fue llevado a varios hospitales, mismos que no tenían sitio para recibirlo dado que están atendiendo a los pacientes contagiados por el Covid-19. Finalmente, fue recibido en una clínica que además no pertenece a la serie de hospitales que tienen convenio con la Asociación de Matadores, donde fue intervenido para salvarle la vida. Aunque cabe mencionar que, hasta aquel lugar, se trasladó el doctor Jorge Uribe, jefe de los servicios médicos de la ANMTNRS para estar presente en la intervención.

Ello, generó gastos por cien mil pesos, que su familia no tiene cómo cubrir para que Curro Recoba pueda ser dado de alta y continuar su recuperación en su domicilio hidalguense.

La terrible situación, ahora se agrava, por lo que la abuela de Irving, María Juana Casique Hernández, organizó un grupo para solicitar donativos económicos para poder sacar al joven del hospital.

En dicho grupo, se manifestaron diversos amigos del afectado, así como ganaderos y otros taurinos para apoyar al chico nacido en Huamantla, mismo que debutó con picadores en la plaza de toros de la familia Arroyo en la Ciudad de México, el 4 de agosto de 2018, en dicha ocasión, alternó con Emiliano Villafuerte “El Mozo”, Sebastián Ibelles y Arturo de Alba, en la lidia de novillos de Gonzalo Iturbe Al cierre de edición, aún no se reunía el dinero necesario.