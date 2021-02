Elizabeth Anaya es ejemplo de disciplina

Elizabeth Anaya Álvarez originaria de San Juan del Río forma parte de la empresa Rockwod y socia del gimnasio Wolfpack. Lleva con pasión el ser administradora con el deporte. Siendo una mujer de retos, Elizabeth dio cuenta de sus planes a mediano plazo en los que el crossfit es pieza fundamental.

“Los planes se han logrado, ambas empresas en las que trabajo se han mantenido a pesar de las adversidades, en volumen de venta, clientes. Cada paso hemos buscado ser mejores, cambios, nuevas estrategias de venta, eso nos ha mantenido muy activos”.

Deportes Rumbo a los olímpicos

Y agregó: “No hemos dejado de hacer ejercicio cuando estuvieron cerrados los gimnasios, nos conectábamos de manera virtual, se han ido forjando los pasos y nuestros negocios están enfocados a adaptarnos y no quedarnos en lo que ya fue, si no te adaptas a lo nuevo te vas a quedar en el camino. Principales planes es mantener el negocio, aumentar las disciplinas y reestructurar la venta de rock and wod y en la parte personal seguir cuidando y alimentando mi cuerpo y el aspecto espiritual”, explicó la deportista.

Elizabeth mencionó los muchos beneficios que el crossfit ha dado a su vida. Desde aumentar su seguridad, su confianza como persona y como mujer.

“Me ha alentado a tener muy buenas amistades, resultados, la capacidad de realizar mis actividades en el plano laboral ha mejorado muchísimo y aún más han mejorado mis estados de ánimo día con día.”

Es por ello que invitó a los lectores a sumarse a la manada de Wolfpack pues en ellos ha encontrado el apoyo a mejorar día con día. A que se ejerciten que realicen una actividad en cualquiera de las disciplinas, formas, intensidad o nivel.

“Esto genera magia en nuestro día, comenzamos a tener cambios paulatinos desde tener un mejor humor, sonreír más y que todas las ideas fluyan mucho mejor y que nos adaptemos mucho a este proceso que estamos teniendo con la pandemia, esto va a seguir no vamos a regresar a la realidad de antes, es un proceso de adaptación y cambio, si tenemos la actitud, fuerza si le damos la parte de cuidado y ejercicio a nuestro cuerpo los resultados van hacer magníficos. Si uno comienza el proceso de transformación de nuestro mundo va hacer más rápido.”

Agradeció a la comunidad Wolfpack, a su hermano Daniel Anaya por ser su principal maestro en el cross, a su hermana Sandy que con su forma de ver es una motivación. A Antonio Burguete, atleta élite de la Ciudad de México y Oscar Mora, número uno del país de quienes ha aprendido e inspirado a seguir adelante en el crossfit.