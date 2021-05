Emmanuel González va al premundial en Costa Rica

El deporte es una de las principales motivaciones para el seleccionado Emmanuel González Tec, orgullosamente sanjuanense tiene y que lo ha llevado con el equipo nacional al premundial de Costa Rica como fisioterapeuta.

“Es algo que me llena. Fue así que estudie fisioterapia en la Universidad de Futbol y Ciencias del Deporte en Pachuca, Hidalgo. Mi familia me apoyó allá estuve estudiando, termino de estudiar y tengo la oportunidad de estar hacer mi servicio social en el Club de Gallos Blancos”, contó.

Con determinación buscó un lugar en el equipo de Primera División, llegó a las instalaciones para ofrecer su hacer su servicio social.

“Fueron como 3 horas las que estuve sentado hasta que alguien me atendió. Empecé con las Fuerzas Básica ahí estuve 4 años y medio trabajando desde las categoría más chicas hasta el primer equipo. Tuve la experiencia de trabajar con grandes jugadores”, recordó siendo una de las experiencias que más cambió a Emmanuel.

La constante del seleccionado es la perseverancia, el no rendirse pese a lo complicado de la situación.

“La constancia es algo que te lleva a donde quieres llegar. Siempre tuve el apoyo de mi familia de mis seres queridos para poder impulsar ese sueño. Siempre tuve la incertidumbre si me iban a contratar en Gallos. Los primeros meses fueron pesados porque tenía que viajar mucho, no recibía un apoyo. Cuando me dieron la noticia de que iba a ser contratado fue uno de los días más felices”, declaró.

En Pachuca le habían ofrecido estar pero no en lo que quería, esa experiencia le ayudó a tomar decisiones con la cabeza y no con el corazón.

“Ya había hecho muchas amistades en Pachuca. Me sentía bien vivir allá pero quería cosas diferentes, quiero llegar lejos, nunca rendirme”.

Dentro de su formación han existido grandes personas que le han ayudado a crecer una de ellas es Iván Álvarez fisioterapeuta del primer equipo de Pachuca, quien siempre lo estuvo apoyando, siempre estuvo al pendiente de él cuando aún era estudiante.

“Me apoyó en todos los sentidos, me enseñó bastante. Otro es un gran amigo, el preparador físico de Gallos Blancos, Carlos Pastrana quien me apoyó cuando llegué al club. Me dio mucha confianza, motivación. Tres mi novia, Laura Iris Gómez Valencia, me apoyó siempre en la cuestión de no desesperarme, no rendirme cuando me bajaron de categoría”.

En los momentos más difíciles, Emmanuel ha tenido que ser firme, son estas situaciones que lo llevarían a ser convocado a conformar la Selección Nacional de México.

“Lo recuerdo y se me pone la piel chinita, fue la experiencia que me cambió la vida. Como dice mi mamá ´Dios te pone donde más falta haces. Me hizo ver que todo ese sacrificio tiene su recompensa. Hay que ser perseverante y luchar por tus sueños”, recordó el seleccionado.

A los jóvenes los alentó a seguir adelante y no quitar el dedo del renglón de sus metas.

“Te vas a encontrar muchos obstáculos, muchos problemas. Hay dos caminos el camino fácil el que todo mundo sigue y el camino difícil el que marca la diferencia que te hace crecer como persona es el que debes seguir, seguir luchando por tus metas”, finalizó.