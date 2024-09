Emoción al borde en la jornada dominical de la Liga Ureb

Las novenas de Ángeles y Cardenales Cazadero serán los protagonistas de abrir la jornada del domingo de la Liga de Beisbol Ureb San Juan del Río, en la categoría de Primera Fuerza B, con partido programado a las once del día, en el diamante de Ojo de Agua, en lo que promete ser un gran encuentro.

Mientras que Leones enfrentarán a Charros, buscan sumar una victoria, en el juego de las once de la mañana en Cazadero. Por su parte, Piratas y Juniors disputarán el juego del medio día en Vishta.

En la categoría de Segunda Fuerza, Castores se enfrentarán a Azulejos a las once del día en La Valla. Piratas buscarán la victoria jugando en Santa Rosa, contra Titanes, a las once del día. Mientras que Bravos Tlaxcalilla van contra Toros Xajay, jugarán a las once del día en Tlaxcalilla.

En otro encuentro, Bravos de San Clemente se enfrentarán a Cachorros de Tequis en el partido programado a las diez y media del día en San Clemete. Dodgers probarán suerte en el juego contra Comandos a las once del día en El Depósito.

Los peloteros están motivados luego de que Ángeles sumarán una victoria de manera consecutiva, frente a Yankees, en San Nicolás. Por su parte Charros lograron el triunfo frente a Cañeros a en Vishta. Mientras Rangers se impusieron a los Diablos Solares, en Santa Rosa.

En la categoría de Segunda Fuerza, Bravos fueron superiores a Panthers en el partido de San Clemente. Cachorros Tx cayeron ante Comandos a en El Depósito. Titanes ganaron a Azulejos, en juego de San Nicolás.