Blue Demon Junior compartirá historia con queretanos

Blue Demon Junior, señaló que eventos como el Festival y Congreso del Deporte INDEREQ 2024, es un espacio importante para convivir con los jóvenes y motivarlos a salir adelante, en especial conociendo las historias de sus grandes ídolos y que vean que ellos también pasaron por etapas muy difíciles, además de que, en su caso, compartirá cosas sobre su historia y tratar de que los asistentes empiecen a practicar algún deporte o se sigan esforzando en el que ya practican para llegar muy lejos.

“Yo creo que es un foro uy especial, porque justamente nos da ese acercamiento para poder platicar experiencias, como bien lo dijo nuestra directora Iridia Salazar somos igual que cualquier otra persona cuando escuchen el día a día y queremos que la gente se identifique con nosotros y a su vez, la gente que esta viviendo lo que uno vivió, salga adelante porque para que vean que personalidades como Julio César Chávez, como todos los ponentes que están ahí y un servidor, no la hemos visto fácil, yo creo que todo mundo hemos estado con temas de violencia, bullying, etcétera, creo que podemos salir adelante y ser grandes personalidades, eso es lo que justamente lo que sería importante tocar”.

En entrevista exclusiva con Diario de Querétaro, el continuador de “la leyenda azul” señaló que en lo que será su participación en este Festival y Congreso del Deporte INDEREQ 2024, estará tocando puntos de su vida personal, en donde adelantó que al tener ese acercamiento con su papá y vivir de cerca todo lo que paso para llegar a ser el gran ídolo de los encordados, lo convirtió en un ejemplo a seguir en su vida, no solo como luchador profesional.

“Mi historia parece hecha de telenovela, muchos saben que soy hijo adoptado, y todo esto lo vamos a tocar este próximo 27, de verdad los invito. A mí me toco ese acercamiento con mi padre y tuve la fortuna de vivir y de saber de primera mano la vida de mi padre, saber las vicisitudes que él pasó y creo que es un gran ejemplo en mi vida a seguir”.

Blue Demon Junior, se sumó al mensaje de que las nuevas generaciones están “secuestradas” por la tecnología, debido a que cada vez son menos los niños y jóvenes que practican deporte e incluso, que pueden salir a la calle a jugar como las generaciones anteriores, por lo que es importante hacerles ver que el deporte es algo maravilloso que pueden incorporar a sus vidas y hacer verdaderos amigos, como los que se tenían antes.

“Soy afortunado de ser de las generaciones de los 70, 80, 90 porque justamente creo que como bien dicen, la gente está secuestrada por aparatos, por la tecnología y yo soy de la generación del bote pateado, del burro, de las escondidas, de la cascarita, del tochito y de verdad no había tantos amigos como los hay ahora en Facebook, no sabias quienes eran realmente tus amigos si no contabas con ellos, la tecnología ha acercado a los que están lejos y ha alejado a los que están cerca, definitivamente creo que los que estamos en estas generaciones de los 70 a los 90 incluso al 2000, somos afortunados porque hemos vivido y hemos pasado por tanta tecnología en tan poco tiempo”.





El gran ídolo de los cuadriláteros reiteró la invitación a todos los jóvenes, niños y personas que quieran acudir a las conferencias, para que se registren a través del código QR y vivan esta experiencia, recordando que es con cupo limitado a 600 personas por día, en especial espera una gran respuesta para el domingo 27 de octubre, que será cuando esté el dando su conferencia, pero lo mismo sucederá sin duda con las de Julio César Chávez, Vanessa Huppenkothen, Nuria Diosdado y Alberto Lati

“Ese mensaje de motivación para los jóvenes, lo voy a mandar el día 27, es importante que se inscriban, hay un código QR, es cupo limitado y me va a encantar de verdad que se rebase, ojala se pudiera rebasar y nos habrán un espacio más grande en un próximo congreso para que más gente pueda verlo, pero en esta ocasión es un cupo limitado y esperemos que se llegue a ese cupo, que sé que se va a llegar y con eso esto, lo van a hacer más grande”.

Este gran luchador mexicano, envió también un mensaje a las nuevas generaciones de luchadores a los que los invitó a que se conviertan en luchadores de tiempo completo, para que puedan ser los nuevos ídolos de la afición, asegurando que a pesar de que es mal pagado el trabajo de un luchador, el cariño de la afición es lo que recompensa todo lo que se hace previo y durante la función en la que participen.

“Invito a las nuevas generaciones de lucha libre, a que se conviertan en luchadores de tiempo completo, es muy difícil ser luchador de tiempo completo, la lucha libre es muy absorbente, muy demandante, pero la satisfacción de ver a un niño, a una familia, que salen liberados de la terapia más barata que es la lucha libre, sentir como rudo las mentadas, los aplausos, las caricias de los niños cuando eres técnico no tiene precio, si volviera a nacer, seguramente volvería a ser luchador, el deporte de la lucha libre, siempre lo he dicho, está mal pagado, pero esta retribuido diez mil veces con el aplauso y el cariño de la gente”.