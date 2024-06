Boxeadora Guadalupe Martínez propuso pelea

Boxeadora Guadalupe Martínez sufrió de una derrota frente a Isis “Emperatriz” Vargas, ofreciendo una gran pelea, en Tijuana Baja California, la ex campeona declaró que no fue fácil, que aunque para los jueces no fue suficiente para ella sí y tiene la cabeza muy en alto .

“Duele perder, sé que si me está costando tanto trabajo es porque valdrá la pena, no voy a quitar el dedo del renglón hasta llegar nuevamente a un título mundial. Me voy con una derrota más pero me siento bien conmigo misma no me quedo con ningún hubiera, me gustó mi trabajo me gustó lo que hice, aunque para los jueces no fue suficiente para mí lo fue y tengo mi cabeza muy muy en alto”.

En el ring Boxeadora Guadalupe Martínez superó la báscula

La peleadora agradeció el apoyo de todos, de sus hijos, su mamá, a las personas que han estado con ella, por estar con ella en preparación para llegar de la mejor forma. A su entrenador Manuel López, a su preparador físico Daniel Dany Evangelista, al nutriólogo Gustavo Melo, por estar al pendiente, el apoyo de Ernesto Tetin Mora, Aragón Rivera, Adan Álvarez, Abraham Álvarez, a Un Regalo de Dios.

En el camino a recuperar el campeonato, Guadalupe Martínez Guzmán, propuso pelea, consiguiendo llevarse las tarjetas para algunos de los jueces, sin embargo los números no fueron suficientes y el veredicto fue a favor de “Emperatriz”.

Este resultado solo la motiva a seguir adelante, sin bajar la guardia, manteniéndose en disciplina para seguir adelante, ahora más fuerte buscará sumar glorias en su carrera deportiva como lo fue al haber derrotado a la campeona diamante del CMB, Jessica “Kika” Chávez.

Martínez ocupó el título de peso súper mosca femenino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 2017 a diciembre del 2020