Boxeadora Guadalupe Martínez refuerza preparación

En el camino al campeonato mundial, la boxeadora Guadalupe Martínez Guzmán refuerza su preparación, de cara a la pelea de agosto que tendrá en Querétaro, en la división de gallo pactada a ocho rounds, reto para el que hará su concentración en la Ciudad de México con la guía de los entrenadores, Manuel López y Daniel Evangelista, así como su nutriólogo Gustavo Melo.

Martínez ocupó el título de peso súper mosca femenino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de 2017 a diciembre del 2020 y busca portar el cinturón.

Deportes Arquero queretano inicia su participación en París 2024

“Estoy contenta de dar una gran pelea y pues aferrada a las victorias, estamos preparando un camino para disputar un título mundial entonces es en lo que estamos enfocados, en estar entrenando, en dar una gran pelea y que se vea que el boxeo femenil es una realidad”.

La campeona da lo mejor de sí con un gran equipo para llegar en las mejores condiciones. La figura del boxeo nacional está cumpliendo 12 años de carrera en el mundo del boxeo.

“ Es una carrera muy muy bonita pero obviamente muy, muy sacrificada en la que hay veces que llega a ser doloroso, las derrotas cuestan muchísimo anímicamente porque uno trabaja, se esfuerza y cuando llega una derrota, pues no te lo esperas. Me preparo con tantas ganas para ganar y ya que al final el resultado no te favorezca, pues si es complicado”.

Recordó que el camino en el boxeo femenil ha sido difícil, el cual ha sido labrado por grandes peleadoras como Jackie Nava, Ana María Torres, pero que falta mucho por recorrer.

“Cuando yo llegué ya estaba más o menos el camino hecho y obviamente es un camino muy largo, no puedo decir que vamos ni a la mitad porque que siempre vamos a estar peleando por un sueldo justo. Hay veces que hasta yo me salgo debiendo, no, alcanza. Hace poco vi una nota que decía que a las mujeres de verdad lo hacemos por orgullo y por amor, no por las bolsas. Creo que es lo que más estamos luchando en que se den cuenta que merecemos unas muy buenas bolsas, ves las peleas y son grandes, muy buenas”.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Por ultimo deseo suerte a la delegación mexicana que asistió a Juegos Olímpicos.

“Sin duda llena de orgullo ser mexicano y ver que tus colegas están ahí, desearles todo el éxito. Yo sé que van a dejar todo arriba del ring y sin duda, que lo logren, que le den esa satisfacción a México y ellos mismos a su familia, que creo que los que más están en esto es la familia, es la que realmente se lleva todo el trabajo cuando llegamos molidos de gimnasio o frustrados, pues la familia es la que está ahí para echarte el ánimo de pues fue un día mal mañana lo compones entonces sí, todo el éxito”, finalizó.