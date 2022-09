Canelo Álvarez vs Golovkin III: ¿dónde y a qué hora ver la pelea?

Uno de los mejores libras del mundo, el boxeador mexicano, Saúl Canelo Álvarez, volverá a ser el centro de atención en varios lugares del planeta y sobre todo en México cuando enfrente otra vez al exponente kazajo, Gennady Golovkin, en pleito que se celebrará en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Este será el tercer episodio de esta gran rivalidad entre el tapatío y el ‘GGG’, luego de que se enfrentaran en batallas épicas en 2017 y 2018, con resultados de empate y victoria para Saúl, respectivamente.

Para esta contienda por el cetro de los supermedianos ‘Canelo’ adelantó que buscará desde el primer asalto el triunfo por nocaut, no quiere irse a las tarjetas, desea ganar de manera contundente, ya que en el primer combate se fueron a las tarjetas, lo mismo que en el segundo, donde Golovkin perdió por primera ocasión en su carrera.

Canelo Álvarez: esto es lo que cobrará por su tercera pelea ante Golovkin

La última vez que ambos púgiles se vieron la cara arriba del ring fue justo en septiembre de 2018 y, desde esa fecha a hoy, Saúl ha ganado todos los cinturones de las 168 libras, en tanto que ‘GGG’, en clara decadencia, se mantiene como monarca de peso medio de la Federación Internacional de Boxeo y Organización Internacional de Boxeo, así como de la Asociación Mundial de Boxeo.

Estoy muy contento de brindarles las mejores peleas y esta no será la excepción. #CaneloGGG3 este 17 de Septiembre 👊🏻🇲🇽 Sede por confirmar.



I'm really happy to bring you the best fights and this one will be no exception. #CaneloGGG3 this Sep 17th 👊🏻🇲🇽 Venue to be confirmed. pic.twitter.com/ow26TlWrmX — Canelo Alvarez (@Canelo) May 24, 2022

¿Dónde y a qué hora ver la pelea?

La expectativa es alta para ver la pelea entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez y Gennady Golovkin y será este próximo 17 de septiembre cuando por fin llegue el tercer capítulo de esta gran rivalidad.

La función, que se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, arrancará supuestamentes desde las 18 horas y será transmitida en vivo y en directo por DAZN en Pago por Evento, mientras que en territorio mexicano y en televisión abierta, tanto Canal 7 como el 5, se enlazarán directo a la batalla de Saúl a partir de las 23 horas.

