El Hijo del Santo listo para despedirse de los queretanos

La gira de despedida del Hijo del Santo llega este viernes a nuestra ciudad, específicamente al Auditorio Arteaga, con un cartel que promete grandes emociones para los aficionados queretanos, que sin duda abarrotaran el escenario del centro de la ciudad, para decirle adiós a este gran ídolo de los encordados.

Diario de Querétaro pudo platicar en exclusiva vía telefónica con este continuador de "la leyenda de plata", quien dijo estar contento por la presentación que tendrá este viernes en nuestra ciudad y más, por lo que lo hará al lado de su hijo, Santo Junior, pero triste porque será la última ocasión en qué podrán verlo sobre el encordados en tierras queretanas.

"Yo me siento muy contento porque Querétaro está dentro de nuestra gira de despedida, también estoy un poco triste, porque será la última vez que vean en un ring al Hijo del Santo en Querétaro y también con nostalgia porque todo principio tiene un fin, sin embargo, también estoy contento porque va a estar conmigo Santo Junior, él decidió unirse a la gira".

Tras está incorporación de su hijo a la gira, se hicieron varios cambios al cartel que se tenía en la gira, no solo para la función de nuestra entidad, pero destacó que será muy emocionante e impresionante, por lo que los aficionados no podrán perderse de las emociones desde la primera hasta la última lucha.

"Se hicieron varios cambios en la programación y va a ser una función redonda en el Auditorio Arteaga, estaremos haciendo trio con LA Park, Santo Junior y el Hijo del Santo para enfrentar a tres grandes luchadores, grandes rivales como lo son Fuerza Guerrera, Doctor Wagner Junior y el Hijo de Fishman, habrá otras luchas interesantes como Cinta de Oro, Ciclón Ramírez Junior y el Hijo del Alebrije en contra de Texano Junior, Bobby Lee Junior y Súper Nova, en la segunda lucha estará Solar Junior y Bobby Lee tercera generación en contra de Heddi Karaoui y Canek Junior, mientras que en la primera estarán las grandes luchadoras, encabezadas por Lady Apache y Vainilla Vargas en contra de Hija de Fuerza Guerrera y Ludark, va a ser una función muy especial, una verdadera fiesta".

El ídolo de miles de aficionados, señalo que había prometido no exponer su máscara, pero debido a las grandes rivalidades que hay en la gira, además de que la adrenalina del momento lo han hecho tomar la decisión de exponerla en algunos momentos, como en la primera función en la Arena Ciudad de México, por lo que no descarta que se pueda repetir en algún otro momento.

"Según yo, había prometido no volver a exponer la máscara, no lo pude cumplir porque soy siempre muy aferrado, soy un guerrero arriba del ring y expuse la máscara en la pasada función de la Arena Ciudad de México, obviamente Fuerza Guerrera también me está buscando para exponer mi máscara, lo está haciendo el Hijo de Fishman, lo está haciendo Doctor Wagner Junior, acabo de leer una publicación en donde dice que le gustaría exponer su cabellera con mi máscara, vamos a ver qué sale en Querétaro, no descartó en un futuro, en alguna parte de la gira, exponer la máscara en un mano a mano con algunos de estos rivales".

En lo que respecta hacer tercia con LA Park, el "enmascarado de plata" señalo que saben de la calidad del luchador, así como su peligrosidad, sin embargo, espera que se haga muy buen papel, le ha tocado hacer equipo con otros grandes rivales con muy buen entendimiento y espera que está no sea la excepción, al tiempo que dudó que se de una traición por parte de "la huesuda".

"LA Park ha sido un gran rival del Hijo del Santo, sin embargo, me ha pasado con él, con el Perro Aguayo y con el Negros Casas, que son grandes rivales y de pronto nos volvemos compañeros de esquina y nos acoplamos bien, no creo que a LA Park le convenga traicionarnos, porque del otro lado está Doctor Wagner Junior y Fuerza Guerrera, no creo que tengan piedad con LA Park, así que más le vale apoyarnos para hacer un buen trío".

Todo está listo para que este viernes en punto de las 19:30 horas de inicio la función en el Auditorio Arteaga, en esta despedida del Hijo del Santo, función que promete muchas emociones de principio a fin, así como un gran ambiente, por lo que solo esperan que los aficionados acudan en gran número a lo que será está última presentación del "enmascarado de plata" en los cuadriláteros queretanos.