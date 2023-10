Faraón de Oro, el destructor de leyendas

Faraón de Oro, el único de 24 kilates y destructor de leyendas se presentó por primera vez en San Juan del Río en lo que fue una tarde de ensueño al conseguir la victoria en la función de lucha libre del Cecuco.

El enmascarado se ganó a la afición dando muestra de porqué ha ido ganando terreno en el cuadrilátero hasta conseguir ser protagonista en las últimas presentaciones, Zacatlán, Puebla, Orizaba, Pachuca, Hidalgo.

Deportes Queretanos siguen sumando preseas para México

Con una trayectoria de 8 años luchando de manera profesional, Faraón de Oro se encuentra viviendo una nueva etapa en su carrera, actualmente está en el ámbito independiente, lo que le ha dado oportunidad de trabajar en proyectos como Nación, Lucha Libre, Robles, con gente de AAA, con el Consejo.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Originario de Tapachula, Chiapas, el peleador dijo estar contento con lo que estoy viviendo, de haber visitado San Juan del Río, ciudad a la que espera volver pronto.

“Desde pequeño me encantaba este deporte, poco a poco encontré con quien entrenar. He ido adquiriendo oportunidades. Al lugar al que me presento gracias a Dios la gente me recibe bien, en San Juan del Río no fue la excepción”, declaró.