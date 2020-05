Suicidio, posible causa de muerte de la luchadora Hana Kimura

La luchadora japonesa Hana Kimura falleció a la edad de 22 años por causas no confirmadas, aunque trasciende que fue un suicidio tras ser víctima de bullying en redes sociales luego su participación en un reality show.

La empresa Stardom fue la encargada de dar a conocer el deceso de la joven luchadora, además de pedir respeto a la intimidad de la familia.

Foto: @hanadayo0903

"Fans de STARDOM, estamos muy apenados de reportar que nuestra Hana Kimura ha fallecido. Por favor sean respetuosos y permitan algo de tiempo para procesar las cosas y mantengan en sus pensamientos y oraciones a su familia y amigos. Apreciamos su apoyo durante este difícil momento", publicaron.

Stardom fans,



We are very sorry to report that our Hana Kimura has passed away.



Please be respectful and allow some time for things to process, and keep your thoughts and prayers with her family and friends.



We appreciate your support during this difficult time. — We Are Stardom (@we_are_stardom) 23 de mayo de 2020

Antes de que la noticia del deceso fuera conocida, en la cuenta de Twitter de la gladiadora se publicó un mensaje de despedida.

"Recibo casi 100 opiniones francas todos los días. No puedo negar que estoy herida. Gracias por darme una vida, madre. Fue una vida en la que quería ser amada. Gracias a todos los que me apoyaron. Los amo", se podía leer en el mensaje que fue borrado minutos más tarde.

El viernes, en sus Instagram Stories mostró una foto de ella con su gato y el título "adiós".

Foto: @we_are_stardom

Ganadora del Premio Stardom's Fighting Spirit Award, Kimura participó en el reality show japonés Terrace House, de Netflix, antes de que fuera suspendido debido a la pandemia de covid-19.

Hana Kimura luchó en empresas como Wretle-1, Ring of Honor y varias promociones independientes de México, además de Stardom.