Íconos queretanos de la lucha libre

La lucha libre está llena de ídolos y de luchadores icónicos, aquellos que han marcado la historia de este deporte y en Querétaro no es la excepción, hay muchos luchadores que han destacado en las diferentes épocas de este deporte del pancracio, como lo son Ciclón Ramírez, Raúl “Chico” Ramírez, Red Star, Ángel Anónimo y Blue Danger, quienes llegaron a tener luchas muy intensas y compartieron carteles con grandes figuras del cuadrilátero, además de que a algunos los ayudó a superar problemas con el alcohol.

CICLÓN RAMÍREZ

Uno de estos luchadores fue Ciclón Ramírez, un luchador que inició su carrera en 1965 y que enfrentó a luchadores que en su momento admiraba como lo eran El Duende, El Viking, As Negro, Black Diablo y Román El Canelo, pero recordó que el rival más duro que enfrentó en nuestra entidad, fue al Capricornio, además de que también ganó algunas cabelleras, conservando hasta la actualidad su incógnita.

“Me hice la promesa de que esos luchadores que yo admiraba, como era el Duende, El Viking, As Negro, Black Diablo y Román El Canelo, que eran los que ocupaban las luchas estelares, pues quería estar con ellos, no pasaron más de tres años cuando ya estaba luchando al lado de ellos y en contra de ellos. Aquí había un luchador bastante rudo que era el Capricornio, era el más rudo en esa temporada cuando yo empecé que fue en 1965, le gané la cabellera al Rafles, Indio Jerónimo y al Pequeño Yaki, en otros lados también jugué la máscara, pero aún la conservamos”.

Y agregó, “la satisfacción más grande que tengo es haberle podido regalar esta casa a mi madre, fue lo que me hizo escalar pronto el programa de la lucha, el querer ganar más, eso fue lo que me dio el impulso para querer estar cada vez más arriba en los programas”.

RAÚL “CHICO” RAMÍREZ

Uno de los primeros en practicar esta disciplina fue Raúl “Chico” Ramírez, quién debutó en 1959 o 1960 y aunque tuvo una carrera de 15 años dentro del deporte del pancracio, tuvo muchas satisfacciones, hasta llegar a ser campeón de nuestra entidad, además de que practicó también la disciplina del karate, que mejor que de la mano del profesor Sergio Chávez.

“Yo empecé en 1959 o 1960, debuté ahí en la FTEQ, mi primo el Viking me decía que me metiera de luchador, me gustaba mucho, empecé a entrenar con él cuatro horas diarias, nos íbamos cada ocho días a México, debuté con el Orquídea Negra en la segunda lucha, ese luchador era trabajador del Diario de Querétaro si no mal recuerdo o del Amanecer, yo decidí retirarme cuando fui campeón, que es lo que me había propuesto, yo duré cono 15 años de luchar, me retiré en 1964 o 1965, de ahí me metí de lleno al karate, mi maestro fue Sergio Chávez muy bueno, muy estricto, muy disciplinado, te enseñaba todo y yo combinaba a veces la lucha libre con el karate”.

RED STAR

Las figuras de los encordados por Ray Mendoza, Dorrel Dixon, Rayo de Jalisco, Saeta Azteca, El Signo y otros tantos, fueron parte de los luchadores con los que compartió cuadriláteros Red Star, quien ganó cabelleras de algunos adversarios, aunque no tuvo muchas luchas de apuestas, además de que perdió su incógnita en Tlalnepantla, Estado de México

“Yo luché con el enfermero del Médico Asesino, Tony Camargo, que ya venía de bajada, pero de todas formas era un señorón en el encordado, a veces se piensa que esa gente tiene actitudes diferentes sobre todo con los chavos, pero no, gané bastantes cabelleras”.

“Yo inicio mi carrera como luchador en una arenita que estaba aquí en San Francisquito, en donde está la Parroquia de la Divina Pastora, entrenábamos en el gimnasio de La Cobra Negra I que estaba en el CREA, yo debuté con el nombre de Alacrán Negro, son iniciador con El Comunista, Drakman y de una dinastía de barrio hecha por un profesional, el nombre me lo da Capricornio I en una función en la que no llegó un luchador de las capital y me da a mi el nombre y subo en su lugar y desde entonces estuvimos en las estelares”.

ÁNGEL ANÓNIMO

El deporte también es una oportunidad para muchos, tal es el caso de Ángel Anónimo, quien compartió con DIARIO DE QUERÉTARO que se vio inmerso en el alcoholismo desde muy joven, hasta que conoció precisamente en una cantina a Román El Canelo quien le dijo que iba a ser un gran luchador, pero que dejara de beber.

“Viendo los ídolos en la televisión y con las películas, de ahí nace la intención de ser luchador, desde niño quería practicar la lucha libre pero nunca se dio, porque empecé a beber alcohol a muy temprana edad, quería ser luchador y buen luchador, por asares del destino entre a tomar a una cantina llamada “El Puerto de Mazatlán” en el Tepetate, me encuentro Román El Canelo, un luchador que me gustaba, Red Star, Tarzán Ramírez, Bulldog Quintero, El Coloso y cuando conozco a Román El Canelo me dice que voy a ser buen luchador y me dice pero no sigas bebiendo, más adelante dejo de beber, un compadre me lleva al grupo de Alcohólicos Anónimos y me dice que va a ver la posibilidad de hacerme luchador”.

A partir de ahí y estando en la Procuraduría General del Estado de Querétaro, en 1979 empieza a tener entrenamientos en forma con otras personalidades de la lucha libre, hasta que llega a hacer pareja con el Ángel Negro, haciendo una mancuerna muy importante, ganó algunas máscaras y cabelleras, pero el momento más duro fue cuando perdió la máscara ante El Vagabundo, un 16 de septiembre de 1984.

BLUE DANGER

Un rudo de mucha presencia es Blue Danger, un luchador que, desde su debut el 29 de noviembre de 1977 con el nombre de Libélula, tuvo la fortuna de prepararse a conciencia y entrenar con maestros y leyendas de los cuadriláteros como El Coloso, As Charro, Charro de Jalisco, Shadito Cruz y Tino Herrera, aunque reconoció que el amor por la lucha libre le empezó en la secundaria, teniendo como inspiración a Mil Máscaras.

“Comencé como luchador en 1977 con el nombre de Libélula y duré seis meses con ese personaje y ya después cambiamos el nombre a Blue Danger con el que seguimos todavía, nos falta poco para el retiro. En secundaria fue cuando empecé a tomar el amor a la lucha libre y en las revistas porque antes no había internet y uno de los que me inspiro a entrar a esto fue Mil Máscaras, no fue mi ídolo pero si me inspiró, de mis maestros fue El Coloso, me fui un rato a México y allá estuvo entrenando con el As Charro y Charro de Jalisco en el gimnasio de Ham Lee, nos venimos cuando se inauguró la Arena Querétaro y estuvimos entrenando con Shadito Cruz, posteriormente con el profesor Tino Herrera”.