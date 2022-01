Pugilista Carlos “Príncipe” Cuadra entrena en Tequis

Rumbo al título mundial del CMB que disputará el 5 de febrero en Arizona, el pugilista Carlos “Príncipe” Cuadras Quiroga hizo una escala a Tequisquiapan, para entrenar en la deportiva Emiliano Zapata, hacer sesión de manopleo. Además de charlar con los jugadores del Club Correcaminos.

El peleador de Guamúchil, Sinaloa cierra preparación en busca de salir con el brazo en alto frente al tailandés Srisaket sor Rungvisai por el título vacante supermoca del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

Deportes Paulina es la mejor de los Guantes Rosas

Con la disciplina que lo caracteriza al pugilista continuará con una preparación exhaustiva en el Centro Ceremonial Otomí, por el título de las 115 libras.

“Nunca he dicho que el peso sea un rival mas bien es algo que se tiene que cumplir si o si, estaba un poco pesado un poco estresado con el peso. Mi entrenador me dijo relájate, el peso lo tienes que dar a fuerzas. Es un requisito, no es un rival, el rival se vence en el ring”, expuso el boxeador.

De cara a su compromiso, el peleador dijo estar motivado, bien enfocado haciendo un gran trabajo de entrenamiento.

“Con mi profesor Manuel López. Necesito toda la experiencia que tiene. La verdad es que su papá Lorenzo López siempre fue muy allegado a mi. Él me llevó a al título mundial y ahora con su hijo tenemos la misma escuela y creo vamos a lograr el cometido”, declaró en entrevista el peleador.

En 2014 Cuadras retó a Rungvisai en la Sala de Armas Agustín Melgar en la Ciudad de México. Cuadras ganó un título que defendió en seis ocasiones.

En el ring Juan Carlos Linares, pieza importante en la lucha queretana

El CMB en su 59 Convención en marzo pasado decidió que Juan Francisco Gallo Estrada fuera elevado a Campeón Franquicia dejando la vacante en súper mosca entre Cuadras y Rungvisai

Carlos Cuadras Quiroa posee un record de 39 victorias 27 por la vía del nocaut en super fly. En el campo amateur realizó 160 peleas ganando 140 de ellas. Campeón en Jr. Olumpic en 2005. Se coronó campeón panamericano ganando oro para México en Río de Janeiro.

En el ámbito profesional ganó el campeonato internacional juvenil en 2021. Campeón continental en 2011. Campeón mundial, plata en 2013. Campeón Mundial absoluto en 2014 con 7 defensas.

En su visita por al Pueblo Mágico aprovechó para convivir a los futbolistas de Correcaminos, motivándolos a seguir adelante en la pelea por el campeonato.

“Les decía a los chavos hay que ser constantes, día a día con dedicación para lograr los objetivos. Estoy más enfocado que nunca, listo para ganar”, finalizó.

El boxeador agradeció Correcaminos a H2UP las muestras de apoyo y la hospitalidad que recibió en Tequisquiapan