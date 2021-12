Entrenadores en constante capacitación

La responsabilidad como entrenador del equipo de voleibol Invencibles de San Juan del Río la asume el ingeniero en Sistemas Computacionales, Enrique Arellano Hernández quien además de desarrollar softwares es profesor certificado por el SICCED (Sistema de Capacitación y Certificación para Entrenadores), programa federal que pertenece a la Comisión Nacional de Cultura.

“Hemos obtenido el nivel 2 de sala y nivel 1 de playa, nos hemos ido a certificar a Cuba en metodología del deporte. Creo que aunque he tomado esos cursos cada vez me doy cuenta que te tienes que preparar más que no es suficiente, pues abarcan muchas áreas. En San Juan hace falta esas ganas que hallan más entrenadores certificados para promover el deporte de mejor manera o que lo hagamos bien” expuso el entrenador.

Ya de regreso a la cancha dijo que el club se muestra contento por continuar con su formación de manera presencial.

“La pandemia nos enseñó a valorar muchas cosas, entre ellas el espacio de la cancha. Nos permitió aprender nuevas habilidades entre ellas el trabajo en línea, no todos les gusta, prefieren la cancha. Ha servido para que las chicas valoren el espacio”.

“Desde luego formar buenas personas en el deporte y en la sociedad, son nuestros principales objetivos. Con permiso de las autoridades hemos construido la cancha de arena, ayudamos al parque con recursos para mantener en buen estado las instalaciones”, agregó.

Es así que con Invencibles se caracteriza dentro y fuera de cancha por poner en práctica los valores de respeto, tolerancia, trabajo en equipo.