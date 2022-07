Entrenamiento mental, aunado al coaching deportivo potencializaría resultados

Muchos son los estigmas sobre la psicológica, otros más sobre la psicología deportiva, por lo que uno de los desafíos que tiene Erich Matamoros Meneses miembro de la Asociación Mexicana de Psicólogos Deportivos (AMEXPSIDE), es romper con esas marcas para lograr llegar a más deportistas, poder difundir la profesión, el entrenamiento mental, el coaching deportivo y con ello potencializar los talentos de las diferentes disciplinas.

En entrevista con El Sol de San Juan del Río, el egresado de la Universidad Autónoma de Querétaro con Maestría en Psicología aplicada al deporte, la actividad física y el ejercicio, integrante de la Sociedad Iberoamericana de Psicología Deportiva (SIPD) expuso se requiere mayor difusión y aceptación del entrenamiento mental en atletas y deportistas para lograr resultados óptimos.

“El 95% de mis consultantes son de Tequisquiapan, Cadereyta y Querétaro, San Juan del Río se cierra al desarrollo emocional y mental “menospreciando” (por desconocimiento) a la psicología deportiva. Ojalá se permitan conocer qué es la psicología deportiva en verdad y quitar esas barreras para poder llevar el deporte sanjuanense al siguiente nivel”, informó.

Deportes Es importante entrenar con coaches certificados

Matamoros Meneses ha sido un apasionado deportista, pasando por el taekwon do, gimnasia olímpica, atletismo, béisbol y futbol, este último lo practicándolo de manera semi-profesional y profesional llegando a segunda división nacional. Siendo el único psicólogo deportivo especializado en San juan del Río y alrededores.

“Como psicólogo clínico ya atendía deportistas, precisamente porque en el ámbito me conocían que fui jugador y había estudiado psicología, por lo que me consultaban para mejorar rendimiento emocional y mental, debido a esto tomé la decisión de especializarme, ya que un psicólogo clínico no es el experto para atender a deportistas y cubrir las variables que requiere para potenciar sus habilidades mentales y emocionales”, declaró.

Erich es originario del D.F. hoy CDMX, quien llegó a San Juan del Río a la edad de 10 años, desde hace 31 años Tiene 12 años trabajando como psicólogo clínico (2010) en terapia grupal, individual, de pareja, familiar. Especialista en el área de adicciones, adolescentes y desarrollo humano integral.

Su enfoque siempre ha sido el desarrollo de habilidades y competencias psico-socio-emocionales de los individuos y potenciar sus capacidades. Conferencista y tallerista con diversidad de temas de difusión, desarrollo y atención a la salud mental y emocional.

Fue así que estudió el master de manera semi presencial, por parte de la SIPD teniendo la oportunidad de ir a clases presenciales en CDMX, Guadalajara, Nicaragua, Costa Rica y Santiago de Chile.

Deportes Crece comunidad "skate" crece en San Juan del Río

Erich ha sido versátil, trabajado en disciplinas como futbol, voleibol, MMA, box; corredores de resistencia y velocidad, taekwondo y fisiculturismo en diversos niveles (desde lo lúdico, promoción de la salud, competencia y alto rendimiento).

“Los resultados podrían medirse en torno al nivel del que hablamos, pues el que practica de manera lúdica el objetivo es disfrutar al máximo, la promoción de la salud pues estar sano, y así en cada uno” destacó.

“En competencia y alto rendimiento hay resultados en cada deportista que crece como persona y deportista y hace de la educación en valores, la disciplina, la constancia y el disfrute de su persona un estilo de vida y eso es el resultado más importante de mi profesión”, agregó.

Posee múltiples reconocimientos por su labor, entre ellos el cargo de haber llevado a un grupo de policías sanjuanenses a los V Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos en 2017 en Guadalajara, un grupo pequeño de 6 deportista logrando tres preseas.

Detrás de los éxitos de un deportistas se encuentra un trabajo multidisciplinario en donde el doctor Matamoros Meneses forma parte, llevando al Mr. San Juan, a Mr. México y Mr. México absoluto en su categoría 100 kg. Ha trabajado con seleccionados nacionales de voleibol y equipos representativos. Hoy tiene a seleccionados estatales en taekwondo trabajando entre ello al campeón nacional sub 17, de 48 kg, Eder Gómez con el que lleva trabajando desde hace tres años.

Deportes Árbitro Sotelo supera pruebas

“Gómez quien llegó con un bloqueo mental y emocional a mi consulta hace ya tres años, teniendo todo el potencial, físico, atlético y técnico, faltando desarrollar lo mental. Lo que hicimos con excelentes resultados al día de hoy. Además, soy el psicólogo deportivo de la escuela Misto Erer Tequisquiapan, escuela de taekwondo pionera de campeones en el estado”, subrayó.

Siendo una persona de retos, Erich Matamoros sigue poniéndose metas a alcanzar, expandiendo sus consultantes.

“He trabajado principalmente en los deportes de pelea, ya que ahí se han dado las cosas, pero las variables psicológicas son muy parecidas en todos los deportes por lo que no limito mi ejercicio a los deportes de pelea”.

“Por otro lado, el reto más importante que tenemos ahorita con un atleta es con Eder pues tenemos en la mira los próximos olímpicos, no es fácil y es un trabajo multidisciplinario además de todo el esfuerzo del joven deportista y su familia, pero con dedicación y disciplina es un hecho que lo lograremos”, recalcó.

Para consumar el doctor Matamoros compartió un mensaje a los lectores, dijo , es necesario dejar de pensar en la psicología (con cualquier apellido; clínica, educativa, social, deportiva, laboral, etc.) como la profesión para los locos.

“Es mucho más que eso la psicología, así mismo no menosprecien la importancia de la salud mental y emocional para el desarrollo humano y profesional, en México tenemos una muy mala cultura de la salud física y de la mental mil veces peor”, finalizó.