Eracleo Bermúdez es campeón

El tequisquiapense Eracleo Bermúdez se hizo del título de campeón de la etapa 19 del Ranking Profesional de Golf (RPG) por desempate con Marco Pilar, ambos finalizaron con un recorrido de 68 golpes y así protagonizar un hoyo extra en el Club de Golf Ventanas de San Miguel en Guanajuato.

La experiencia predominó en el green para colocarse como el mejor para lograr su segundo campeonato en la temporada luego de ganar el torneo del Campanario en la capital queretana.

Bermudez suma múltiples triunfos en el gol, representando no sólo a su original Zacatecas sino a su ciudad por adopción, Tequisquiapan, Querétaro en el PGA y el Korn Ferry Tour.

En declaraciones del jugador a través del portal Infogolf Radio dijo “me tocó jugar con Carlos Peláez una persona que le admiro, jugamos juntos, tuve la fortuna de tirar uno menos que él y con ese 68 terminé y resulta que estaba empatado con Marco Pilar, pues al 18, vamos con todo no hay otra oportunidad. El se fue a la trampa al primer iro y yo en el centro el fire way. Sacó un gran tiro y lo dejo a lado del green, aprovechó y la dejó corta. Yo quede en gree, potee y la deje como un metro un pote de mucho compromiso. Tiró y no lo logró meter dije vamos, me enfoqué y adentro. Fue un gusto cuando vi entró la bola”.

El jugador busca cerrar con una victoria la serie.

“Me estoy preparando esto es de madurar la mente, el juego es el mismo depende de la actitud con la que vayas a jugar, quiero prepararme para la final, quisiera tener el triunfo en la final. Estoy lejos de ser el jugador del año es difícil que a Enrique Cruz se lo arrebate, es un gran jugador, le admiro por la seriedad que tiene para jugar. A mí me gustaría levantar el título del ultimo torneo que se va a jugar”, finalizó el número uno.