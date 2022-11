Espera Briones un buen duelo en la vuelta

El presidente de la Liga Balompié Mexicano (LBM), Carlos Briones espera una gran final este sábado en Oaxaca, sobre todo porque tanto Halcones de Querétaro como Chapulineros de Oaxaca ya demostraron en la ida la calidad de jugadores que tienen, por lo que aseguró que no se puede dar por muertos a Halcones, además adelanto que se espera que para el próximo año se tengan diez equipos participando en los dos torneos de liga y uno de copa que se tienen proyectados.

“La verdad es que fue un partido muy intenso, muy bien jugado por parte de los dos equipos, creo que fue muy emocionante para toda la afición y aunque lleva ventaja Chapulineros de dos goles y juega el de vuelta en su casa, no hay que descartar a Halcones, la verdad es que cuenta con jugadores muy capaces y que pueden darle la voltereta, creo que va a ser un gran partido el próximo sábado y vamos a esperar a que sea lo mejor para cualquiera de los dos que gane”.

Carlos Briones reconoció que cada temporada hay interés de muchos equipos por integrarse a la liga, sin embargo, muchos de ellos no cuentan con varios requisitos, por lo que no se les ha podido dar cabida en la misma, pero reiteró que se encuentran analizando el aumentar dos más para el siguiente torneo, pues quieren que la liga siga creciendo y ver partidos como esta final de copa, sin duda ayudan en mucho a que eso suceda.

“Afortunadamente siempre tenemos equipos que quieren integrarse a la liga, ahorita estamos en platicas con varios de estos equipos, no podemos dejar entrar a todos los que quieren estar, simplemente porque algunos no están constituidos, o no tienen registradas sus marcas, sus logos, todo lo del equipo y eso nos complica un poquito las cosas, siempre hay equipos interesados, vamos a ver si para el próximo torneo logramos tener un aumento de equipos, tal ves dos más, que al final es lo que buscamos que la liga crezca, este tipo de partidos nos ayudan para que se vayan consolidando y que la gente se vaya dando cuenta de que vamos bien con la Liga Balompié Mexicano”.

El presidente de la LBM, destacó además que la participación de jugadores reconocidos en los diferentes conjuntos, han ayudado a que la gente vea que hay un buen nivel en cada torneo, pues los equipos se entregan al máximo en busca de la victoria para ser campeones, reiterando que para el 2023 se realizarán dos torneos de liga y uno de copa, los cuales serán sin duda muy emocionantes e intensos.

“Han llegado jugadores importantes en la mayoría de los equipos, creo que nos ayuda en el nivel deportivo y se notó en este partido, con Villaluz, Margarito, que aunque ya es un veterano, hace muy buenas cosas dentro de la cancha, el caso de Omar Arellano, Richard Ruíz, hay gente muy capaz, la gente se da cuenta de que el nivel es bueno, partidos muy intensos, muy interesantes, esperemos que el próximo torneo tengamos diez equipos, además vamos a tener dos torneos de liga y uno de copa, ya los tenemos proyectados y a seguir trabajando para que esto siga creciendo”.