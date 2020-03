"Estamos en deuda": Julian Velázquez

2

Derrotas consecutivas suma Gallos jugando en casa (América y San Luis)









Con dos derrotas consecutivas en casa (Ante América y San Luis) los Gallos buscan reivindicarse y regalarle un triunfo a la afición queretana que ha apoyado incansablemente.

“Estamos en deuda con nuestra afición y con nosotros mismos. Tenemos que hacernos fuertes de locales. Ganando los partidos en casa, nos puede llevar a la calificación”.

Trascendental será el partido ante los Diablos Rojos del Toluca ya que a Gallos lo separan 3 puntos respecto al líder general de la competencia que es el Cruz Azul.

“Lo importante es seguir sumando. Necesitamos una victoria para que el equipo retome y agarre esa confianza. Este partido va a ser importante para ponernos en los primeros puestos”, y recalcó, “estamos a tres puntos del primer lugar y necesitamos ganar”.

Su estancia en el equipo ha sido satisfactoria, su adaptación fue muy rápida y eso le ayudó a convertirse en un jugador clave para el esquema de Víctor Manuel Vucetich.

“Me he sentido bien. No es fácil llegar a la altura, conocer compañeros nuevos y estilos de juego distintos. Me supe adaptar rápido, por lo que puedo seguir dando más para consolidarme y ayudar al equipo a llegar a lo más alto”.

CALIFICACIÓN

El objetivo es claro, los Gallos se ven peleando entre los ocho primeros lugares de la clasificación, para ello tendrán que seguir sumando y sobretodo en casa.

“Lo más importante es calificar. Tenemos un gran partido para escalar en la tabla y será importante porque va a ser en nuestra casa”.

TOLUCA

Acerca de los Diablos aseguró que no será un rival fácil de llevar, “es un gran rival. Tenemos que estar preocupados por lo que nosotros hacemos, no podemos dejar de pasar puntos. Son grandes jugadores y tenemos que mantener la concentración. En ese sentido se encargará el profe en trabajar”, finalizó.