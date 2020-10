Exigencia total

La corredora Roxana Rico superó sus propios límites para cruzar la meta puesta en los 55 kilómetros, por Green Walker en Amealco.

La deportista se sirvió de la carrera para poner a prueba su resistencia luego de que la pandemia condicionara llevar a cabo muchos de los eventos que se había propuesto para este 2020.

“Por motivos de este distanciamiento social se han aplazado las fechas que tenía planeadas para competir en maratón y ultra maratones. Pero no he quitado el dedo del renglón y pese a las circunstancias he seguido entrenando para seguir alcanzando mis metas y no perder la disciplina que me ha llenado de muchas satisfacciones”, declaró la orgullosa corredora de San Juan del Río.

El confinamiento fue un obstáculo adicional a los entrenamientos, Roxana tuvo que buscar rutas alternas, seguras de posibles contagios, ya fuera entrenando Trail, el running en asfalto y la bicicleta de montaña.

“He tratado de no bajar mi rendimiento llevando esto a la par con el proyecto de grupo Nómadas”, explicó al señalar que también realizó una carrera virtual.

“La carrera consistía en correr 30k y subir tu tiempo y fotos a la página de Walker, asimismo ellos entregaron previo a la distancia un kit que incluía la medalla que te pondrías al terminar el reto. Estoy muy agradecida con mucha gente que me ha apoyado en esto, mis hijos, mis amigos. Por mencionar a los más cercanos Lucero Ruiz que aparte de ser mi socia en esto de Nómadas, es quien me inscribe a las carreras y a Jehu Estrella de Running Mates Querétaro, que siempre está presente para alentarme y darme consejos”.

La carrera la terminó satisfactoriamente superando los 30 kilómetros para recorrer 55 kilómetros.

La runner empezó el recorrido en las faldas del Cerro del Gallo en Amealco para culminar ahí mismo.

“Estoy agradecida con mi cuerpo que es fuerte aún y puedo seguir con esto que tanto me gusta si yo puedo, seguro tú puedes”, declaró.

Al mismo tiempo hizo una invitación a las salidas que realiza el grupo Nómadas y que sigan entrenando.

La multi medallista no solo se desempeña como deportista, también es mamá de dos adolescentes y un niño de 8 años, es casada, instructora de spining y diseñadora gráfica.