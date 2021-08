Familia de Daniela Torres ansiosa de verla competir en Tokio

La familia es una parte importante para cualquier deportista, por lo que también sufren y celebran los logros en cada justa, tal es el caso de la familia de Daniela Torres Huerta, quienes se encuentran ansiosos de verla ya en actividad en los Juegos Olímpicos de Tokio, en donde esperan que pueda tener un buen resultado.

Pamela Torres Huerta, hermana de esta destacada deportista queretana, señaló que sin duda ya están esperando la participación de su hermana en tierras niponas, reiterando que, si hay emoción al ver la participación de los demás atletas mexicanos, el ver a su hermana cumplir su sueño, será algo muy especial que los llena de orgullo.

“Aquí en la casa estamos muy emocionados, muy ansiosos porque ya queremos que pase, sabemos que ya está cerquita la fecha, pero ya quieres que se en este momento, para saber que pasa y pues, si te emocionas viendo a los otros competidores, ahorita, si ves a tu hermana, o a tu familia participar en unos juegos olímpicos , es una emoción que no puedes describir pero es muy raro, es como orgullo, algo raro, como si tu fueras a participar”.

ORGULLOSOS

Destacó además que desde que supo que Dany dio la marca a Juegos Olímpicos ha sido una emoción y un orgullo muy especial, pese a que también tuvieron algo de incertidumbre por esperar a que las demás competidoras hicieran su esfuerzo, pero al final esa incertidumbre se convirtió en alivio y emoción.

“Ese día (que dio la marca) nos fuimos con mi familia a un rancho, entonces estábamos incomunicados, no tenía señal mi celular ni nada, ya hasta el día siguiente fue cuando me dijo mi papá, me llegó un mensaje de él, cuando ya veníamos en la carretera, diciéndome que había dado la marca, hasta el día siguiente fue cuando vimos los videos, la foto que salió en todos lados, de la competencia, de cuando ganó y pues también nos emocionamos mucho, también fueron como muchas ansias porque todavía tenías que esperar la marca de las otras muchachas, de las otras competidoras, porque si alguna de ellas daba un mejor puntaje era pues resignarse, pero ya cuando se confirmó que iba a Juegos Olímpicos fue un alivio y mucha emoción”.

DÍA DE COMPETENCIA

Pamela Torres Huerta, señaló que ya están en la logística para ver la competencia de su hermana en Tokio, pues señaló que hay varias amistades y obviamente familiares que quieren ver la carrera de Daniela y apoyarla, por lo que todavía no sabe si se reunirán en su casa, en Celaya, Guanajuato, o buscarán algún establecimiento en donde poder verla y enviarle las mejores vibras.

“Estamos analizando todavía en donde vamos a ver la competencia, pensamos que aquí en la casa, o ir a un lugar un poquito más grande, porque van a venir algunas amistades que también quieren ver la carrera, entonces estamos pensando y analizando en donde podría ser, pero la verdad es que estamos ya ansiosos por ver a Daniela en acción allá en Tokio, aquí en la casa solo somos mi papá, yo, mis dos hijos y mi hermano el más chico, pero aunque es más chico que Dany trabaja y no sabemos si va a poder estar aquí o trabaje”.