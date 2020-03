Fernanda Ávila; Árbitro Profesional

María Fernanda Ávila Oropeza es una de las pocas mujeres árbitro profesional, su perseverancia y disciplina han sido las llaves que le abrieron la puerta para dirigir los partidos de la Liga MX Femenil de 3ª División.

Ávila es una persona a la que le gustan los retos, su próximo desafío está en ascender de división, llegar a primera división de hombres hasta convertirse en árbitro internacional.

Ávila es un ejemplo más de mujeres que hacen historia en su profesión, en el arbitraje mexicano. | Fotos: Cortesía Fernanda Ávila.

“Es complicado, a veces no se ve esa labor que como árbitro tenemos. Tengo dos sesiones de entrenamiento al día, toda la semana entrenamos. Los fines de semana tenemos que viajar, se tiene que buscar un equilibrio entre el entrenamiento, el trabajo, los viajes”.

Fernanda, expuso su compañera Rebeca Bautista Reyes, también árbitro profesional y quien se encuentra a punto de debutar profesionalmente, es un ejemplo más de mujeres que hacen historia en el arbitraje mexicano. Hará sus pruebas físicas para entrar al profesional en el mes de julio.

Deportes Maya Moreno – Súper Mujer

“Es interesante resaltar esta información porque a veces se deja a un lado la cuestión del arbitraje, sin embargo hemos estado participando en torneos nacionales. He salido toda esta jornada en la Liga, son partidos que ya transmiten a nivel nacional”

La árbitro profesional invitó a las chicas a que se sumen: “somos muy pocas mujeres en el arbitraje, que es un oficio y una profesión que es muy juzgada. Como mujeres nos vemos complicado. Que la gente conozca ese entorno y que se sume”

Fernanda Ávila y Rebeca Bautista Reyes son de las pocas mujeres que imparten reglas en el futbol profesional. | Fotos: Cortesía Fernanda Ávila.

Fernanda recordó que en un principio no le llamó la atención el arbitraje, estudió Ciencias del Deporte: “se me hacía complicado, sin embargo, me animé para estudiar en la Escuela Nacional de Árbitros, hice mis pruebas físicas. Tuve mucha suerte porque fue muy rápido mi ascenso de ser árbitro amateur a profesional”.

Dijo fue gracias a sus amigos que la involucraron en el mundo del arbitraje pues nunca pensó que podía llegar a profesional”.

La originaria de San Juan del Río desea que más mujeres se interesen en esta profesión. | Fotos: Cortesía Fernanda Ávila.

“Si bien me dedico al arbitraje también doy clases de educación física en prepa en San Juan del Río. Es combinar esas labores para que al final tengas tiempo de entrenar, cuidar tu alimentación, tus horas de descanso, no salimos a fiestas para que como árbitro sobresalir”. Siendo una labor titánica que bien vale la pena mirar.