Fernanda Flores, actual campeona del Mr Querétaro en Bikini Wellness

María Fernanda Flores Gaytán es una mujer de retos quien ha llevado el nombre de San Juan del Río a los primeros lugares desde su debut en el fisicoculturismo en 2018. A sus 25 años de edad es actual campeona del Mr Querétaro en Bikini Wellness.

Fernanda practicó de niña el atletismo logrando ser campeona en velocidad a nivel estatal. Tuvo que dejar ese deporte porque estaba solo en Querétaro y no estaba en sus posibilidades ir a los entrenamientos, dejando pasar la beca que el Cumbres le ofrecía. Después inició con el karate deporte que le ayudó a ser más fuerte pero el que tuvo que dejar o empezó con la Universidad.

Mi primer coach, Enrique Martínez me invitó a su competencia a verlo. Me acuerdo que fui al evento, me acerqué a mi mamá y le dije que algún día iba a ser de las que estaban compitiendo.

Deportes Miss bikini Sanjuanense

“El gimnasio fue una escapatoria en el que si tenía un día malo, un día de depresión se me iba la depresión”.

La deportista define al Fisicoculturismo como salud, como un deporte muy estricto.

“El fisicoculturismo me enseñó a comer a que yo podía lograr, pasar de la niña que molestaban a ser ahora. Es amor propio el demostrarme lo que quiero”.

Desde el 2018 logró el segundo lugar en el Juvenil de Querétaro. En el Miss San Juan ganó el primer lugar en Bikini A. De ahí fue al Celaya para ganar el Fitness Queen, primer lugar en Bikini Juvenil. Ese mismo año en el Clásico Mr México ganó el 4º lugar en Bikini Fitness Principiantes

En 2019 tengo teniendo solo una competencia se lleva el primer lugar en Bikini B.

En 2021 tuvo un cambio de categoría para ganar el segundo lugar en el Fitness Queen. este año subí al Mr Querétaro me llevé el primer lugar en Mr Wellness Única.

“En México pase a final esta ultima fue a nivel nacional en el auditorio World Center el 24 de septiembre. Éramos bastantes atletas 2 mil. Fue u nivel impresionante. La retro que me dieron fue que faltaba un poquito de fármacos. Pero yo en algún futuro quiero tener hijos y no iba arriesgar la oportunidad de ser mama por usar químicos. Estoy Muy orgullosos con la participación que tuve”, explicó.

La número uno agradeció a su mamá Claudia Alejandra Bernal Lira por ser clave en su preparación.

“Desde el primer instante que dijo que quería competir creyó en mi. Siempre me dio todo. Ella prefería no comprarse cosas para darme, siempre ha estado apoyándome mentalmente, siempre que bajo del escenario esta mi mamá recibiéndome con los brazos abiertos”.

“Es el trofeo más grande que me puedo llevar, el más bonito es ver a mi mamá, que siempre está lista para motivarme, ha sido una pieza fundamental que sin ella no hubiera logrado nada”.

La campeona envío un mensaje a los lectores dijo.

“Quitar el no puedo de tu cabeza en todos los aspectos de tu vida, en el trabajo, en la vida quita el no puedo. Vas encontrar la manera, aferrarse a lo que uno quiere, cuando haces lo que sueñas el mundo se acomoda. Estoy agradecida con las personas que me rodean en el CH. Sin ellas sin mi familia no hubiera obtenido los logros de este 2021”, finalizó