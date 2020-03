Fernanda y Máximo figuraron en el podio

La sablista queretana Fernanda Herrera participó en los selectivos que tenía que cumplir para calificar al mundial y al campeonato de zona que le corresponde a Asia, informó la entrenadora Holda Lara.

“Gracias a Dios ganó la medalla de plata individual, ganó la medalla de plata por equipos con el país de Uzbequistán aunque ella sigue siendo queretana”, explicó Holda Lara.

Agregó: “estuvo muy reñido, son muchísimas niñas, el nivel está fuerte y lo que tiene Fer de desventaja es su edad. Las niñas con las que estaba jugándose el lugar tienen 16 años, Fer tiene 13. Es mucha diferencia, muchas veces una niña de 16 años tiene ya la fuerza y el cuerpo de una mujer. Entonces Fer que todavía está chica tiene esa desventaja, pero lo supo sacar adelante”.

Otro esgrimista que con orgullo representa a Querétaro y México es Máximo Azuela Hernández, quien se está preparando para los nacionales, para el Campeonato Nacional, selectivo a los Juegos Nacionales, antes Olimpiada Nacional que serán en Nuevo León.

El esgrimista consiguió doble medalla, oro y plata en el Nacional de la especialidad en la modalidad de Florete.

El queretano subió de nuevo al podio como lo hizo en el Campeonato de Boston en donde logró la presea de plata.

Compartió que para esta competencia tuvo una preparación completa.

“Esta competencia es muy importante para mi carrera, gracias a Dios me fue muy bien, me costó trabajo por los nervios, pero en cada asalto me iba tranquilizando, iba desarrollando más mi estrategia”

Máximo inició en el esgrima a la edad de 6 años, en un principio practicó gimnasia, luego de hacer una visita a la sala de armas del Querétaro 2000 y probar esta disciplina fue que decidió practicarla. Con 13 años de edad el esgrimista suma campeonatos nacionales así como internacionales.

Recientemente ganó medalla de oro en el Nacional de la disciplina al vencer al local, bajacaliforniano, Bryan Vargas.