Festejos taurinos continúan en San Luis de la Paz

Los festejos taurinos no paran en San Luis de la Paz, pues ya se tiene listo el cartel para el 2 de octubre en donde se contará con toreros de gran calidad, en lo que será nuevamente una fiesta, así lo dio a conocer el empresario taurino Martín Becerra en su visita a las instalaciones de DIARIO DE QUERÉTARO, destacando que además tiene dos corridas más en mente para lo que resta del año.

“Tenemos ya programado para el sábado 2 de octubre a las 4:30 de la tarde en donde estará José María Pastor, triunfador del evento de la Ruta del Vino que se hizo en Aguascalientes, José María Macías que lo he venido siguiendo y creo que los jóvenes necesitan de oportunidad y el tercero es Francisco Martínez que dejó muy buena imagen en mi pueblo y espero que a todos les vaya igual, tendremos toros de la ganadería de Joaquín Aguilar, viene un mariachi que puedo decir integrado por jóvenes, que quieren rescatar la música de México, lo tendremos amenizando y un punto importante le entregare un reconocimiento a Juan José Torres Landa porque él ha generado mucho crecimiento en la zona en donde está, que es vecino de nuestro pueblo y con eventos, le da trabajo a mucha gente y me nace tenerle un detalle”.

El empresario taurino, aseguró que, para esta oportunidad, se verá aún más reducido el aforo y los boletos tendrán un costo de 500 pesos,

“Seguiremos cumpliendo con los protocolos, habrá personal del municipio para la sanitización de los asistentes, sus cubrebocas que la empresa ira donando y que les sirva de un recuerdo, pero con todos una armonía y que sea una fiesta familiar”.

Martín Becerra manifestó además que se tienen contemplados otros dos festejos taurinos en lo que resta del año, los cuales serán en el mes de noviembre y diciembre, para así ofrecer un total de cuatro corridas en este año, pero reiteró que la intención es seguir con este tipo de actividades el año próximo.

“Primeramente, dios esperamos volver a dar una corrida el 20 de noviembre y la de diciembre que será la de feria, entonces en San Luis de la Paz estaríamos dando cuatro corridas y no nada más por este año y esperamos seguirla dando para que la gente nos visite, conozca nuestro pueblo, los pueblos cercanos, las rutas y todo. Ni soy el gran empresario, pero si me siento muy contento, muy satisfecho porque hago con este evento, que acuda gente de muchas partes de la república, que conozcan mi pueblo porque con eso se detona la economía y por la situación como está es importante, entonces que pueda haber vendimias en general, da la oportunidad de llevar sustento a la familia y para mí es la mayor satisfacción”.

Respecto a lo fue el festejo del pasado 25 de agosto, Martín Becerra señaló que la gente salió contenta por la seriedad con la que se realizó la corrida, aunque económicamente le fue mal, le queda esa satisfacción de ofrecer eventos de calidad, además de que tiene pensado retomar algunas tradiciones como los bailes de los Rotarios, de los Charros y del Club de Leones.

“En términos generales como evento nos fue muy bien, la gente salió muy satisfecha, todavía paso por las calle y me felicitan por la corrida, económicamente nos fue mal, pero decía mi padre “hay que perder para ganar” y en este caso he ganado la satisfacción de que van familias de mi pueblo y que vamos a dar más corridas durante el año, si dios me lo permite y que nos apoyen los matadores, este es un equipo, colaborando todos se pueden hacer, quiero fortalecer esto, porque yo vengo de una esencia de tradición y eventos para la gente hay muy pocos, eventos hay muchos, pero yo quiero regresar a lo que era nuestra cultura, bailes de los Rotarios, bailes del Charro, del Club de Leones, en donde iban de etiqueta, de gala, así quiero darle la seriedad a mi pueblo, con este tipo de eventos”.