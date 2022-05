Fiesta taurina en la feria de SJR

En el marco de las fiestas de la fundación de San Juan del Río se llevará a cabo el Festival Taurino y Cultural de la Mujer con la presencia de 4 becerristas de la escuela taurina de Querétaro y de San Juan del Río, el 18 de junio, así lo dio a conocer el empresario taurino, Cristián Aparicio.

La Plaza de Toros de San Juan del Río será el escenario para la actuación de la escaramuza charra femenil de Querétaro, la presencia de la escuela taurina de Querétaro, Mariana Valencia de Querétaro, Dona Martínez de San Juan del Río, Precia Ruiz de San Miguel de Allende, Estefanía Mendoza de Querétaro, a la onza portuguesa (sin que los maten).

“Van hacer novillos muy pequeños de Xajay, tentativamente tratando de ajustar que los toros que compremos sean de la región, contamos con las mejores ganaderías de México como saben, muy prestigiosas de mucha calidad, queremos contar con ellas. Así como la infraestructura de los carteles, siempre estamos tratando de incluir a queretanos para apoyar el toreo en Querétaro que ha sido medular”, declaró el también matador Aparicio.

“Estamos contemplando la realización de una novillada la cual todavía no tenemos acordada dado que se nos juntaron las fechas. Todo sabemos que el día 24 de junio es el Día de San Juan contamos con un jaripeo de media noche y el 25 también, entonces no quisiéramos saturar a la gente de eventos tal vez podríamos poner una novillada el 26 y si no haríamos novilladas más adelante contando con novilleros y hasta dos queretanos obviamente”, explicó.

Para el 2 de julio sábado se presenta el rejoneador José Fontanet en una corrida de 7 toros queretanos, con toros de la región ya sea de La Muralla, Xajay, El Refugio.

“Como saben radica en Querétaro de una familia muy prestigiosa con un gran emblema, incluso a su tío lo mató un toro en la Plaza México en el año de 1997. Estos jóvenes vienen con gran fuerza. Abre el festejo José Fontanet. Luego estaría Arturo Saldívar, ayer triunfó en la Plaza México, cortó una oreja”, detalló Cristián Aparicio.

La segunda espada será Ernesto Javier, el número uno del escalafón, quien estuvo en la México y dejó un gran ambiente. Para cerrar plaza, Miguel Aguilar quien viene de cortar oreja y se recupera de una voltereta en la que quedó inconsciente después de que el toro lo cogió, se informó en la presentación de las actividades taurinas que se tienen planeadas en el marco de la Feria de San Juan del Río 2022.