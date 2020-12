Flecha Marcada sigue el legado

La lucha libre femenil en San Juan del Río tiene por referente a Flecha Marcada Jr. quien continúa con el legado de su abuelo Flecha Marcada, de pelear en el cuadrilátero. La gladiadora cuenta cómo es la lucha en la entidad, misma que le gustaría creciera y que más mujeres la practicaran.

“La lucha libre en San Juan del Río es un poco escasa, las funciones que había antes de todo esto eran alejadas una fecha con otra, podía pasar medio año, cuatro meses, no seguidas como lo son en Querétaro, que cada fin, cada martes hay luchas”.

Flecha Marcada Jr. tiene pasión por este deporte el cual conoció desde pequeña en su familia corría por las venas sangre de peleadores. Comprometida desde 2018 por ser la número uno y ganar un campeonato, es como la sanjuanense trabaja día a día.

La peleadora agradece el apoyo de sus maestros, los luchadores Rey Maya y a Elixir, para que la han impulsado a seguir y a Sexy Danger por apoyarla en el camino a ser la mejor.

Aunque aún no se define entre ruda y técnica, Flecha Marcada sigue preparándose consciente de que esta carrera es de entrega y disciplina.

“Como primera mujer que practica este deporte en San Juan del Río vamos a aprovecharlo al máximo. He visto un campeonato femenil en Querétaro vamos a luchar por ese campeonato, esforzarnos y poner en alto el nombre de San Juan del Río”, detalló.

El nombre de Flecha Marcada proviene de su abuelo, quien fue luchador (q.e.p.d.).

“Mi abuelo dijo que él me lo daba, que quería alguien que fuera su junior, la esperanza era yo. Me hizo prometer que iba a poner su nombre en alto y es lo que pienso hacer, no pienso rendirme, no retroceder, solo ir para adelante”, agregó.

La gladiadora definió la lucha libre como un deporte de contacto muy completo que hace vibrar a la gente.

“Para ser sincera lo veo como uno de los mejores del mundo. Hace soñar a los niños hace estremecer a los grandes. Es para todos, hace brillar a la gente, creer que los héroes existen, da esperanza”.

San Juan del Río y Ezequiel Montes ofrecen espacios para aprender de los profesionales lucha libre, por lo que la enmascarada ve un futuro prometedor en su disciplina con la esperanza de que más niños se involucren en esta.

“Te aseguro que muchos de los niños que ves en las arenas van a ser las próximas estrellas de la lucha libre”, explicó.

A Flecha Marcada le gustaría existan mejores condiciones en el tema de pandemia para que se puedan continuar con las presentaciones, como el anual de San Pedro, una de las funciones más esperadas en San Juan del Río.