Fundador de Spotify dice que su oferta por el Arsenal fue rechazada

Los Angeles, Estados Unidos | AFP.- El fundador y presidente de la plataforma de audio Spotify, el sueco Daniel Ek, dijo que su oferta formal para comprar el Arsenal fue rechazada por los propietarios del equipo de fútbol inglés pero recalcó que sigue "interesado" en la operación.

En un comunicado publicado en Twitter, Ek dijo que presentó esta semana una oferta a los dueños estadounidenses del club de la Premier League, Kroenke Sports and Entertainment (KSE), que fue declinada.

"Esta semana se hizo una oferta a Josh Kroenke (copropietario de KSE) y a sus banqueros que incluía propiedad de los aficionados, representación en la junta directiva y una acción de oro para los seguidores", dijo Ek.

"Ellos respondieron que no necesitan el dinero. Respeto su decisión pero permanezco interesado en caso de que esa situación cambie", agregó.

Ek, declarado seguidor del Arsenal desde niño, expresó por primera vez su interés en ofertar por el club el mes pasado, a raíz del proyecto abortado de la Super Liga Europea.

El Arsenal fue uno de los seis equipos ingleses que se unieron a este polémico proyecto, que se desmoronó apenas 48 horas después de ser anunciado en medio de grandes protestas en el mundo del fútbol.

Los propios hinchas del Arsenal organizaron una airada manifestación frente al Emirates Stadium para exigir un cambio de propiedad del club.

El multimillonario estadounidense Stan Kroenke, a través de KSE, ha sido el accionista mayoritario de los 'Gunners' durante una década y tomó el control total del club al adquirir la participación del oligarca ruso Alisher Usmanov en 2018.

Al mismo tiempo, el rendimiento deportivo del Arsenal ha disminuido notablemente durante el liderazgo de Kroenke.

El club londinense no gana un título de la Premier League desde la temporada 2003/04 y esta temporada se quedó fuera de los cuatro primeros puestos por quinto año consecutivo.

En abril, KSE dijo en un comunicado que el grupo no estaba interesado en una venta del equipo después de que Ek anticipara públicamente su oferta.

"Seguimos comprometidos al 100% con el Arsenal y no vamos a vender ninguna participación en el club", dijo KSE. "No hemos recibido ninguna oferta y no consideraremos ninguna oferta".

Por su parte, Daniel Ek había insistido en que se tomaba "muy" en serio la posibilidad de hacer una oferta por el equipo, y se reportó que leyendas del Arsenal como Thierry Henry, Patrick Vieira y Dennis Bergkamp formarían parte de un grupo asesor para la operación.

"Quiero presentar lo que creo que es una oferta muy convincente a los propietarios", dijo Ek. "Veo una tremenda oportunidad para establecer una visión real para el club y devolverle su gloria. Y quiero establecer la confianza con los aficionados e involucrarlos de nuevo".

rcw/gbv/cl

© Agence France-Presse