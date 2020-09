Futbol americano, deporte para todos

Lucero Cano llegó a Cuervos para reforzar las líneas, ofensiva y defensiva del equipo femenil de futbol americano equipado. La jugadora decidió formar parte de este equipo con la finalidad de crear mayor seguridad en sí, mostrar que este deporte también se hizo para mujeres no solo para hombres.

“Creo estamos ya en una época en la que ya no es que esto es para hombres, esto para mujeres, podemos hacerlo también nosotras y es un deporte el cual sí es un poco agresivo pero es muy padre jugarlo”, declaró.

A un año de formar parte Cuervos, Cano se ha comprometido al cien con ella misma, ayudando a sus compañeras a defender a su equipo.

Deportes Jugadora con determinación

“Llegué por la invitación de un gran amigo, David Torices que me hizo la invitación que formara parte de esta gran familia, hasta que finalmente decidí integrarme y agradezco me hayan abierto las puertas de su casa para poder formar parte”, contó la jugadora.

“El futbol americano significa compañerismo, respeto, compromiso, sacrificio, significa una segunda familia ya que se ha vuelto una parte esencial en mi día a día. Me ha enseñado a trabajar en equipo, esto me ha costado, he aprendido a apoyar a mis compañeras”, explicó.

La situación de pandemia ha hecho que la jugadora sea aún más fuerte.

“Desde que se suspendieron las actividades en el campo por la pandemia he tratado de mantenerme en constante preparación física, haciendo ejercicios en casa, en base a un programa de actividades que nos mandó el coach de línea. He tratado de seguirlos al pie de la letra aunque me ha costado ya que soy de las personas que no me gusta entrenar sola”.

Deportes Fuerte convicción en el futbol americano

Ahora que ya abrieron los gimnasios ha tratado de asistir y hacer un poco más de ejercicio. Tratando de no perder la condición, en cuanto alimentación ha tratado también de moderarse llevar una alimentación sana porque también influye no solo el ejercicio sino también la alimentación para tener una gran condición a la hora de volver al campo.

La jugadora tiene por planes llegar a un campeonato ver a cada una de sus compañeras dar lo mejor de sí en cada entrenamiento y en cada partido.

Su principal motivación es s familia, sus hijas y su esposo que siempre han estado apoyándola incondicionalmente en esta aventura con Cuervos.

“Siempre me motivan a luchar por mis sueños, aunque en un principio le costó a mi esposo aceptar que iba a jugar americano, ya que decía me iban a lesionar y si finalmente me lesione pero no me detengo a seguir parte de Cuervos”, declaró.









¿Quién ganará el Guard1anes 2020? Escucha nuestro podcast ⬇️

Apple Podcasts

Google Podcasts

Spotify

Acast

Deezer