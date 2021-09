Cañada–CTM presenta jugadores y uniforme

La temporada en la Liga de la Tercera División Profesional (TDP) ya inició y el representativo del Cañada – CTM se reportó ya listo para iniciar este torneo, en el cual buscan ser protagonistas y conseguir el ascenso a la Segunda División, por lo que los directivos presentaron a los jugadores y los uniformes que se estarán utilizando en esta campaña.

Esta presentación se llevó a cabo el jueves por la noche en Milenio III, evento en el cual se contó con la presencia de muchas personalidades, entre ellas la de Ceferino Ramírez, a quien agradecieron el apoyo que les ha brindado y su gran compromiso por apoyar al deporte y los deportistas del municipio de El Marqués, así como Karla Padilla, jugadora de Gallos Blancos Femenil a quién nombraron como embajadora femenil del club de futbol Cañada – CTM.

La directiva de este equipo, está conformada por Alberto “Guameru” García, que ocupará el puesto de vicepresidente deportivo, mientras que el cuerpo técnico lo encabeza Isidro “Chilo” Valencia y tendrá como auxiliar a Enrique “Paleta” Esqueda, quienes agradecieron el apoyo y la confianza de los diferentes patrocinadores, por lo que aseguraron que el compromiso es grande para este torneo, además de Oldair García que es el entrenador de porteros.

El presidente de este conjunto, Daniel Miranda manifestó que vienen cosas importantes con este equipo, pues se cumple un sueño que él tenia, pero sobre todo es una muestra de que son épocas de conectar entre los diferentes sectores de la sociedad.

“Este es un sueño que se empieza a materializar, me emociona mucho ver algo en lo que siempre he creído, que las cosas que valen la pena se hacen y se hacen en equipo, ya paso la época en la que tenemos que inventar las cosas, creo que esta etapa de innovación se llama conectar y hoy veo a gente del ámbito político, empresarial, temas sociales y eso es lo comprometido que me quedo hoy”.

Finalmente, se dio a conocer que se han firmado varios convenios a nivel internacional, uno de ellos con la organización Green Nation Global con sede en Valencia, España y ha estado en contacto con el presidente del Real Madrid, quien estará recibiendo a Miranda para firmar un convenio en apoyo a la niñez y la juventud de El Marqués y de todo el estado.