Celebraron 74 aniversario

Los ex jugadores de Gallos Blancos celebraron este sábado el aniversario 74 del equipo queretano y que mejor que hacerlo en las instalaciones del Estadio Olímpico, acompañados de familiares y amigos, quienes participaron de una celebración eucarística y posteriormente de la entrega de reconocimientos, mientras que el juego de futbol tuvo que verse suspendido debido a las lluvias que se presentaron en la ciudad, pero todos salieron contentos con esta reunión.

Muchos de las grandes figuras que vistieron en algún momento la playera de los queretanos como Raúl Campos, Alfredo “Deportes” Hernández, Justino González, Saúl Corona, Rubén “Quiro” Briseño, Toño Soria, David Hernández Peña, Ricardo “Pingüino” Hernández, “Brujo” López, Ignacio Vargas Manjarrez entre muchos otros más, quienes se mostraron contentos con la reunión de amigos que se dio en esta oportunidad.

Futbol Exprofesionales de Gallos Blancos celebrarán el 74 aniversario del club

La celebración eucarística se llevó a cabo en la explanada del Estadio Olímpico con la participación de todos los ahí presentes, que en su mayoría llegaron acompañados de sus familias y fue la oportunidad para agradecer al creador por todo lo que recibieron durante su etapa como jugadores profesionales y posterior a esa etapa, además de recordar a sus compañeros y amigos que se han adelantado en el camino.

Posteriormente se llevó a cabo la entrega de algunos reconocimientos, dos de ellos fueron entregados por Álvaro Rico, el primero a Saúl Corona y el segundo a “Brujo” López, a quienes recordó en sus momentos más importantes de su paso por la escuadra local, destacando que es muy importante para él, haber sido parte de esta entrega de reconocimientos en el marco de un aniversario tan importante.

Foto: Francisco González / Diario de Querétaro

Justino González fue el encargado de entregar el reconocimiento a Ignacio Vargas Monjarraz, quién fue parte importante en la historia del equipo y sobre todo, promoviendo y difundiendo el futbol, especialmente en la Universidad Autónoma de Querétaro, mientras que Pedro Lomelí Noriega le hizo entrega de un reconocimiento muy especial a un integrante de la familia Pedroza Guerrero conocido como “Picas” que junto a su familia fueron siempre los encargados del mantenimiento del campo del Estadio Municipal.

➡️Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

El encuentro de futbol entre este equipo de ex profesionales de Gallos Blancos y me combinado de la prensa queretana junto con la Secretaria de Desarrollo Agropecuario (SEDEA) y el Instituto de Infraestructura Física del Estado de Querétaro (IFEQ), no se pudo llevar a cabo debido a las lluvias que han caído en la ciudad, por lo que para no maltratar el empastado del escenario del centro de la ciudad, decidieron no llevarlo a cabo y dejarlo pendiente para fechas posteriores.