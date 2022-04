Cristante no quita el dedo del renglón del repechaje

No hay fortuna, quizá con agua de Tlacote los Gallos puedan tener esa dosis de suerte que necesitan, el técnico de Gallos sabe que han dejado ir puntos clave en los últimos minutos de los partidos.

“Sabemos todos que estamos en una situación compleja, los jugadores son profesionales, han hecho un gran esfuerzo, lamentablemente los resultados no nos han acompañado, puede ser falta de manejo de partido u otras circunstancias, pero este equipo tuviera seis puntos más, no lo digo de boca para afuera, sino por lo que se ha hecho, lo más justo sería que este equipo estuviera compartiendo un octavo o séptimo lugar, pero bueno, no estamos en esas posiciones y estamos en riesgo de no encontrar esa repesca”, comentó Hernán.

Deportes Dejan ir el triunfo

Cristante mencionó que “a veces el futbol es caprichoso, muchos dicen que la suerte juega, yo creo que a la suerte hay que ayudarla, con trabajo, con disciplina, con entendimiento, empatía, con todo lo que se necesite y todo lo que conlleva un equipo de futbol, la suerte aparece, bueno, hemos sido muy golpeados, pero ninguno bajó los brazos, ninguno se tiró, nadie se rinde y eso es lo que a mí me gratifica, me deja tranquilo”, explicó.

Cruz Azul no está en su mejor momento, pero el respeto para la Máquina está intacto: “Estoy muy orgulloso de los muchachos, de cómo trabajan, obviamente hay muchas cosas por corregir, son situaciones de oficio, nos toca Cruz Azul, no es un partido de talla menor ni accesible, no hay que subestimarlos, he escuchado que hablan de un mal momento para ellos, no lo creo, han tenido malos resultados, baches como los que tienen todos, pero es un equipo fuerte”, comentó.

INCERTIDUMBRE

Es un hecho que el futuro incierto de los Gallos también afecta en el torneo.

“Los jugadores no son máquinas ni fichas, ellos perciben, también la incertidumbre cae sobre ellos y ahí es donde aparecemos nosotros, los que tenemos que acomodar esta línea, sí todo afecta, es algo natural, no sabemos si se va a quedar Grupo Caliente ni quien va a llegar”.