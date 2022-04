Cristante pone su renuncia sobre la mesa

El director técnico de Gallos Blancos, Hernán Cristante, al no tener claro el futuro de los Gallos Blancos dijo tener puesta su renuncia sobre la mesa y ya dependerá de la directiva actual o la nueva directiva su futuro.

“Hablé con Gabriel, también con Toño y la verdad es que no quiero entorpecer nada, aún no sabemos quién comprará al equipo y no sería ético de mi parte seguir con el año de contrato que me queda, por eso tengo puesta mi renuncia”, dijo.

Futbol Gallos cumple al vencer 4-0 a Bravos, depende del Toluca para evitar multa

Cristante muy sobrio y sensato sabe que no se cumplió con el objetivo de llegar al repechaje y eso es algo que no tenia contemplado en sus planes.

“Nos quedamos cortos, yo había presupuestado otro escenario y por circunstancias no se lograron”, afirmó.

El argentino está a la espera de saber el futuro de Gallos pero su renuncia está lista para que no interfiera con los planes del equipo.