Cristiano Ronaldo debe evitar que usen su fama para limpiar imagen de Arabia Saudita: AI

Amnistía Internacional (AI) valoró este miércoles el fichaje de Cristiano Ronaldo por el club saudita Al Nassr y apuntó que el futbolista portugués debería evitar que Arabia Saudita utilice "su fama y estatus para limpiar su imagen.

La investigadora de AI en Oriente Medio, Dana Ahmed, apuntó por medio de un comunicado que la contratación de Cristiano por parte de Al Nassr encaja en un patrón más amplio de lavado deportivo en Arabia Saudita.

"Es muy probable que las autoridades saudíes promuevan la presencia de Ronaldo en el país como una forma de distraer la atención del terrible historial de derechos humanos".

"Ronaldo debería usar su considerable plataforma pública para llamar la atención sobre los problemas de derechos humanos en el país", en lugar de ofrecer elogios acríticos a Arabia Saudí", insistió Ahmed.

¿Cuál es la polémica de Arabia Saudita?

Amnistía Internacional destacó las graves violaciones que se cometen en Arabia Saudita, que van dese censurar la libertad de expresión hasta quitar la vida.

"Las autoridades siguen reprimiendo la libertad de expresión y asociación, imponiendo penas de prisión a defensores de los derechos humanos, activistas por los derechos de las mujeres y otros activistas políticos.

"Arabia Saudí ejecuta regularmente a personas por delitos que incluyen asesinato, violación y tráfico de drogas. En un solo día del año pasado, 81 personas fueron ejecutadas, muchas de las cuales fueron juzgadas en juicios manifiestamente injustos", señaló la ONG.

Presentación de Cristiano

Al Nassr presentó ayer martes de manera oficial al astro portugués como nuevo fichaje, evento en el que Cristiano Ronaldo afirmó que su contrato con el club saudí es "único" ya que él es un "jugador único", dijo al ser preguntado sobre lo que pensaba de las críticas recibidas al unirse al equipo con sede en Riad, la capital de Arabia Saudita.

"Me siento muy bien y orgulloso de esta decisión en mi vida (...) No me preocupa lo que dice la gente. Me siento muy feliz de estar aquí", dijo Cristiano Ronaldo durante su presentación.

En este acto, el presidente del club Al Nassr, Musalli al Muammar, anunció que el acuerdo con Ronaldo no se limita al fútbol.

"Apoyaremos la Academia del Club Al Nasr, además de presentar la historia del club y apoyar su fama entre los fans de fútbol", finalizó.

