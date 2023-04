“El vestidor lo necesitaba”: Mauro Gerk

Por fin se ganó y fue a lo Gallo, para Mauro Gerk es un triunfo muy merecido para los aficionados de Gallos Blancos, estaban en deuda ante las grandes entradas en el

Corregidora, además destacó la gran actuación de Gil Alcalá que fue pieza fundamental ante los Pumas de la UNAM.

Futbol Triunfo con garra y corazón

“Con el triunfo estamos contentos, el vestidor lo necesitaba, Pumas generó muchas de gol, Gil tuvo una gran actuación, aguantamos, tuvimos ocasiones, convertimos, fuimos contundentes, ahí está el resultado, nos vienen bien el triunfo, la gente se lo merecía desde hace un buen de meses que no podían ver el triunfo del equipo desde la grada, es para ellos, los verdaderos aficionados a Querétaro”.

Durante el encuentro se suscitó una riña dentro del estadio, nuevamente la violencia hizo su aparición aunque en menor medida y con pronta reacción de los cuerpos de seguridad de estadio, para Mauro es una acción “repudiable” y señaló que no son aficionados al equipo los que hacen ese tipo de acciones.

“Obviamente es repudiable, la gente que viene a hacer esas cosas no son aficionados a Gallos, no podemos volver a pasar lo que pasamos el 5 de marzo, nosotros necesitamos a la gente en la grada, es muy difícil hacerlo sin ellos, ojalá entiendan la importancia, los resultados lo dicen, ojalá no vuelva a pasar esto”.

El defensor Rafael Fernández salió lesionado, Mauro espera que el forjado en fuerzas básicas esté de vuelta pronto. “Con respecto a Rafa, tiene un esguince, esperemos que no sea mucho tiempo el que esté afuera, es un jugador importante para nosotros, salió dolido, no queda más que esperar”, sentenció.