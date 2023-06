En duda la fase municipal de Copa Telmex

La fase municipal de la Copa Telmex de Futbol, esta en duda, así lo dio a conocer el presidente de la Asociación Queretana de Futbol Amateur (AQFA), Mario Villanueva quién externó que el inicio de lo que tendría que ser esta eliminatoria de la competencia nacional, está por iniciar y hasta el momento no han tenido respuesta favorable de las autoridades municipales para saber ¿en dónde se va a poder jugar? o bien si se podrá realizar o no.

Mario Villanueva acudió a la redacción de Diario de Querétaro para externar la preocupación que tiene él y los equipos de nuestra entidad, que participan cada año en esta importante competencia nacional, pues hasta el momento no saben si contará con los espacios deportivos del municipio para poder realizar la eliminatoria municipal, destacando que ellos serían los encargados de organizar esta fase de este torneo que es avalado por la Federación Mexicana de Futbol y organizado por Fundación Telmex.

"Yo estoy preocupado, al igual que los equipos del Municipio de Querétaro que quieren participar en esta edición de la Copa Telmex, por saber si vamos a poder llevar a cabo la etapa municipal de este importante torneo, porque no sabemos con quién tenemos que verlo en el municipio, nos hemos acercado desde hace más de un mes y no hemos tenido respuesta, no nos han dicho ni sí, ni no. El resto de los municipios ya tienen todo listo, pero en la cabecera municipal no sabemos que va a suceder".

El presidente de la AQFA, recordó que el torneo de la Copa Telmex no es una competencia de una liga cualquiera, es un torneo al que acuden los mejores equipos de cada estado del país, por lo que, para llegar a esta instancia de la fase final nacional, se tienen que realizar eliminatorias municipales y estatales, las cuales desde hace muchos años eran organizados por las autoridades tanto municipales como estatales, ahora no saben qué va a pasar.

Querétaro siempre ha estado presente en este torneo nacional, peleando por ser campeones tanto en la rama varonil como en la femenil, por lo que el no estar en esta edición sería una lástima, sobre todo porque ya se han convertido en escuadras que todos quieren enfrentar por el buen nivel que tienen, lo que exige a sus rivales a dar lo mejor de sí en cada encuentro, pues los equipos queretanos siempre se han metido a las fases finales de esta competencia futbolera.

