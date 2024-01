Exfutbolista apuesta por los jóvenes

Aquivaldo Mosquera, exfutbolista profesional y entrenador colombiano, recibió un reconocimiento de manos del presidente Roberto Cabrera por su destacada trayectoria deportiva, lo que sirvió de escenario para que los aficionados pudieran estar cerca del ex americanista.

El actual D.T del equipo de tercera división profesional, Inter de Querétaro posee una rica historia de triunfos desde que debutó con el Atlético Nacional de su natal Colombia, para pasar por el club Pachuca. En 2007 formó parte del Sevilla FC. En 2023 fue designado Capitán del club América en donde figuró con el gol de vuelta a tan sólo unos minutos de la final frente al Cruz Azul y ganar el campeonato.

En su nueva faceta como entrenador, Mosquera apuesta por los jóvenes y que estos tengan las oportunidades para desarrollarse.

“Creo que es importante devolverle a la vida lo que Dios nos ha regalado, tuve la fortuna de poder jugar fútbol profesional y que muchos jóvenes que tienen también esa ilusión entonces siempre tratamos como de inculcarles el camino para para poder conseguirlo”, señaló.

“Tratamos de ayudar a jóvenes que no tienen esa oportunidad de poder llegar, tienen talento pero a veces las cosas se complican por el tema de alimentación, del transporte e ir a los entrenamientos”, explicó.

El ex jugador con un grupo de amigos se tomaron la tarea de impulsar a los futuros campeones del futbol.

“En Colombia tengo un club y nos unimos varios amigos que fuimos futbolistas, hicimos un equipo donde ayudamos nosotros lo solventamos en Colombia, obviamente nos ayudan todo el tema de gobierno porque es importante siempre eso”, apuntó.

De ahí que busque este proyecto tome raíces en Querétaro donde actualmente radica.

“Queremos hacer un proyecto no solamente en Querétaro sino en todos los municipios. Necesitamos de la ayuda de todos los presidentes y el gobierno para que esto sea una realidad”, agregó.

Con un primer equipo en Cadereyta en la Tercera División profesional, dos más en la capital queretana, el proyecto va creciendo y San Juan del Río sería la siguiente ciudad a implementarlo.

“Estamos empezando ahorita con San Juan del Río, se nos hace un municipio muy interesante, esperemos que se pueda dar. Necesitamos hablarlo ya sin tanta fiesta sin tanto protocolo con el presidente, de explicarle como sería, en qué nos pueden ayudar. Se puede hacer una buena mancuerna”.

Agradeció a la afición las muestras de cariño mostrándose atento a ellos y tomándose algunas fotografías.

“Yo también era muy aficionado del fútbol y cuando veía a alguien así pues obviamente uno se pone feliz”

A los jóvenes dijo, “Todo lo que hagan, del deporte que sea, tiene que hacerlo con pasión, si no lo haces con pasión obviamente vas a fracasar, entonces en ese sentido, nunca entregues un trabajo sin antes haberle puesto todo el corazón y creo que eso va en todo. Pues tienes que ponerle el corazón por hacerlo bien y en el fútbol es ponerle corazón en todos los sentidos para que pueda funcionar”.

Expreso su felicidad de volver a México ya que luego de retirarse de Laguna de Chiapas se fue a vivir a Colombia, ahora con la oportunidad de estar en Querétaro dijo, espera quedarse muchos años en la entidad.

“Esta es mi casa, me gusta mucho Querétaro y el país en sí y su gente. Tengo muchos amigos aquí y bueno esperemos quedarnos muchos años. Obviamente el fútbol es una cosa que uno no sabe, hoy estamos aquí mañana no sabemos, más por la carrera de ser director técnico”.

Siendo una persona de retos, a Mosquera le gustaría desarrollarse en su carrera y ser D.T de una selección mayor.

“Siempre pensando en crecer en México que tiene estructuras muy buenas para poder trabajar y hacerlo bien”.

Con un notable aprecio al Club América dijo, es una institución que representa mucho aquí en México: "O le vas o no le vas, no quiero decir las frases que son. Me gustó este equipo en el que viví muy buenas cosas, es un equipo ganador".

Del equipo de casa, Gallos Blancos opinó debe ganar títulos, teniendo una afición tan importante del país.

“Bueno yo creo que el fútbol tiene que también sobresalir, la verdad que el apoyo siempre está y es importante para que uno pueda seguir adelante”

Por último, llamó a la afición a apoyar al futbol amateur, “que conozcan también un poco de lo que es el fútbol amateur como lo que son la tercera, la segunda división. Hay muchísimo talento y a veces está olvidando”, finalizó.